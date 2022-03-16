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Главная война с Россией Скамья подсудимых в Гааге ждет Путина и его преступников, - Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН

Скамья подсудимых в Гааге ждет Путина и его преступников, - Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН

16 мартa, 2022 среда
21:03
война с Россией Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал решение Международного суда ООН в Гааге важной и убедительной победой нашей страны

Об этом сообщает официальный сайт "Европейской солидарности" со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

По словам Порошенко, решение суда ужесточает позиции Украины в войне с РФ.

"Сегодняшнее решение Международного суда ООН в пользу Украины ужесточает наши позиции в войне с Россией. Российский агрессор обязан остановить военные действия, прекратить обстрелы и приготовиться к неотвратимому наказанию за все свои преступные действия", – написал Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что у России не получится игнорировать решение Международного суда, иначе ее исключат из ООН.

"Игнорирование Россией решения Суда – это путь к сверхадским международным санкциям и исключению из состава ООН. Придется ответить за все преступления, отнятые и искалеченные жизни, изуродованную и разрушенную инфраструктуру Украины", – подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко уверен, что скамья подсудимых в Гааге уже ждет Путина.

"Скамья подсудимых в Гааге уже ждет международных преступников! Будем также охотиться за путинской Россией и ее наказывать на всех международных площадках", – завершил запись Петр Порошенко.

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Петр Порошенко
Порошенко
русская агрессия
международный суд ООН
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