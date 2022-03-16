Скамья подсудимых в Гааге ждет Путина и его преступников, - Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН

Об этом сообщает официальный сайт "Европейской солидарности" со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.



По словам Порошенко, решение суда ужесточает позиции Украины в войне с РФ.



"Сегодняшнее решение Международного суда ООН в пользу Украины ужесточает наши позиции в войне с Россией. Российский агрессор обязан остановить военные действия, прекратить обстрелы и приготовиться к неотвратимому наказанию за все свои преступные действия", – написал Порошенко.



Пятый президент подчеркнул, что у России не получится игнорировать решение Международного суда, иначе ее исключат из ООН.



"Игнорирование Россией решения Суда – это путь к сверхадским международным санкциям и исключению из состава ООН. Придется ответить за все преступления, отнятые и искалеченные жизни, изуродованную и разрушенную инфраструктуру Украины", – подчеркнул Петр Порошенко.



Порошенко уверен, что скамья подсудимых в Гааге уже ждет Путина.



"Скамья подсудимых в Гааге уже ждет международных преступников! Будем также охотиться за путинской Россией и ее наказывать на всех международных площадках", – завершил запись Петр Порошенко.

16 марта в Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину.