Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Скабеева выставила фото, где она обнимает Беленюка. Спортсмен говорит, что не знает кто это такая

Скабеева выставила фото, где она обнимает Беленюка. Спортсмен говорит, что не знает кто это такая

14 августа, 2021 суббота
15:19
Спорт

Не стих скандал с объятиями Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене в Токио, как российская пропаганда взялась за Жана Беленюка, который сейчас является нардепом от президентской партии "Слуга народа"

Телепропагандистка Ольга Скабеева разместила у себя в Telegram общее фото с олимпийским чемпионом Токио Жаном Беленюк, передает Еспресо.TV.

"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая "зрада", - подписала фото Скабеева.

Фотография сделана во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где Беленюк завоевал серебряную награду. На фото они тепло обнимаются, а украинец еще и демонстрирует свою медаль.

Тогда Жан еще не был народным депутатом, но уже шел третий год войны с РФ на Донбассе.

Беленюк в ответ заявил, что не знает, кто такая Скабеева, хотя в руке она держала микрофон с надписью "Россия". Боец утверждает, что общие фото с ним делают много фанатов.

"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, поскольку я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем не интересно, честно говоря.

Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек.

Я иду по улице, со мной фотографируется много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?"- приводит слова Беленюк Сьогодни.ua .


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Российское ТВ
Жан Беленюк
Читайте также:
Жан Беленюк
13 августа, 2021 пятница
"Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!": на олимпийского чемпиона Беленюка пытались напасть в центре Киева
Министерство иностранных дел Украины
12 августа, 2021 четверг
"РФ пытается переложить ответственность": МИД о призыве Кремля к миру заставить Украину завершить войну на Донбассе
жара
12 августа, 2021 четверг
Украину накроет жара африканского происхождения, - прогноз от синоптика Натальи Диденко
Киев
+28
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.61
    Покупка 26.61
    Продажа 26.85
  • EUR
    Покупка 31.2
    Продажа 31.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
14 августа
15:00
От COVID-19 в Чехии привиты 20% подростков
14:42
Главный политтехнолог Лукашенко обвинил Литву в подготовке ядерной войны
14:17
На Банковой полиция применила слезоточивый газ. Видео
13:58
На новые школы в многодетных селах Ровенского Полесья нужен 1 млрд грн
13:38
"Сегодня - нас, завтра - всю страну!" Колонна "азовцев" идет с Майдана на Банковую. Вживую
13:14
В убийстве бездомного на берегу столичной Лыбеди подозревают молодых людей из Донецкой области
12:55
Президент Афганистана выступил с телевизионным обращением
12:26
США направили в Кабул три батальона
12:00
Экс-депутат с Черкасчины попался на пропаганде коммунизма
11:43
В 13:00 "азовцы" выйдут с протестом на Банковую
11:28
Инфографика
Руслан Степанюк
УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу
11:22
Кадыров выделил $ 40 тыс. на цветы для себя и правительства Чечни
11:21
Порошенко
Порошенко: новая волна коронавируса неотвратимая, надо существенно нарастить темпы вакцинации
11:00
"Посмотрите, как живут первобытные люди!" Жительница села в оккупированном Крыму пожаловалась Аксенову
10:47
В Украине полностью иммунизированы от коронавируса только 2,7 млн человек
10:32
Христиане византийского обряда празднуют Маковея
10:02
10 самых вкусных пирогов! Маковая, фруктовая, ягодная, кремовая выпечка к праздникам от Лилии Цвит
09:54
Воины Лукашенко гонят беженцев в Латвию под дулами автоматов. Видеофакт
09:33
Назван размер пенсии Меркель
09:11
"Я не хочу обманывать людей". Мэр соседнего с Бахмутом города вышел из ОПЗЖ и подал в отставку
08:50
На Луганщине незаконно распахали 22 га заповедника
08:25
Рост заражений COVID-19: 1353 новых, первенство держит Киев
08:00
13 августа на фронте: россияне ранили 2 украинцев
07:18
Республиканцы просят Байдена "отбить наступление талибов авиаударами"
2021, пятница
13 августа
23:00
Талибы
Афганистан: беженцы заполонили Кабул, талибы продолжают наступление
22:19
Июль стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений - Национальное управление океанических и атмосферных исследований США
21:46
Инфографика
Манор Соломон
"Шахтер" победил "Металлист 1925" в УПЛ
21:40
Расистский скандал с Беленюком: полиция начала проверку
21:33
Конкурс на должность председателя Бюро экономической безопасности: в следующий этап прошли глава ГФС, прокурор и член Совета НБУ
21:10
Виктор Коваленко
Коваленко помог своей новой команде выйти в следующий раунд Кубка Италии
21:02
Зеленский
"Полиция должна жестко реагировать на такие случаи": Зеленский о попытке нападения на олимпийского чемпиона Беленюка
20:46
Госагентство развития туризма обратилось в СБУ из-за фирмы, которая организовывала туры в РФ и оккупированную Абхазию
20:43
Михаил Федоров
В Украине создадут новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, - Федоров
20:13
В Одесской области полицейский автомобиль съехал в кювет, есть пострадавший и погибшие
На Одесской областичине полицейский автомобиль съехал в кювет, есть пострадавший и погибшие
19:51
Зеленский
Зеленский поручил провести 20 августа заседание СНБО
19:48
РФ и США
Разведка США предупредила Байдена о попытках РФ повлиять на будущие выборы в Конгресс, - СМИ
19:34
Михаил Радуцкий
Обновления стандартов лечения, закупка медикаментов и подготовка больниц: как Минздрав готовится к новой COVID-вспышке
19:12
Сына ливийского диктатора Каддафи подозревают в связях с "вагнеровцами": выдан ордер на арест
19:00
Сотрудница одного из вузов присвоила 600 тыс. грн в афере с онлайн-знакомствами
Выдавала себя за иностранца-богача: сотрудница одного из вузов присвоила 600 тыс. грн в афере с онлайн-знакомствами
18:49
На Луганщине 17-летний парень подстрелил 13-летнего: пострадавший госпитализирован с пулевым ранением внутренних органов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV