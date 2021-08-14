Скабеева выставила фото, где она обнимает Беленюка. Спортсмен говорит, что не знает кто это такая

Телепропагандистка Ольга Скабеева разместила у себя в Telegram общее фото с олимпийским чемпионом Токио Жаном Беленюк, передает Еспресо.TV.



"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая "зрада", - подписала фото Скабеева.



Фотография сделана во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где Беленюк завоевал серебряную награду. На фото они тепло обнимаются, а украинец еще и демонстрирует свою медаль.



Тогда Жан еще не был народным депутатом, но уже шел третий год войны с РФ на Донбассе.



Беленюк в ответ заявил, что не знает, кто такая Скабеева, хотя в руке она держала микрофон с надписью "Россия". Боец утверждает, что общие фото с ним делают много фанатов.



"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, поскольку я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем не интересно, честно говоря.



Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек.



Я иду по улице, со мной фотографируется много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?"- приводит слова Беленюк Сьогодни.ua .

Напомним, вечером 13 августа в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жан Беленюк на основании цвета его кожи.

Президент Владимир Зеденський призвал полицейских "жестко реагировать на такие случаи" .