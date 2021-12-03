С*ка, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке: В сети появилось видео, как экс-футболист сборной Украины Селезнев ругается на одноклубника
Нападающий закарпатского "Минаю" Евгений Селезнев жестко обругал своего одноклубника после поражения от киевского "Динамо" в матче УПЛ
Видео сначала появилось в TikTok, а впоследствии на YouTube-канале "Жестяковый спорт".
В 16-м туре УПЛ киевское "Динамо" победило "Минай" со счетом 2:0. После матча звезда закарпатского клуба Евгений Селезнев не сдержал эмоций и выругался на одного из одноклубников.
"Кто этого уйо*ка выпустил? Кто его на*уй выпустил? На*уя вы его выпускаете? На*уй он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? С*ка, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке" , – выкрикивал Селезнев после матча.
36-летний Селезнев перешел в "Минай" летом 2021 года. В этом сезоне форвард сыграл 14 матчей, забил всего 1 гол и отдал 1 ассист.
Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", "Колос", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".
Евгений Селезнев является чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, победителем Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.
На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику
- 26 января 2020 года Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого , играющего за питерский "Зенит"
- 31 января стало известно, что бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочном сборе в Турции.
- Сообщалось, что причиной могло стать то, что Селезнев устроил попойку с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции.
- 15 февраля Селезнев подтвердил, что встречался и выпивал с известными футболистами во время сбора в Турции.
- 27 июля Евгений Селезнев стал футболистом закарпатского "Миная" .
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