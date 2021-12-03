С*ка, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке: В сети появилось видео, как экс-футболист сборной Украины Селезнев ругается на одноклубника

Видео сначала появилось в TikTok, а впоследствии на YouTube-канале "Жестяковый спорт".



В 16-м туре УПЛ киевское "Динамо" победило "Минай" со счетом 2:0. После матча звезда закарпатского клуба Евгений Селезнев не сдержал эмоций и выругался на одного из одноклубников.



"Кто этого уйо*ка выпустил? Кто его на*уй выпустил? На*уя вы его выпускаете? На*уй он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? С*ка, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке" , – выкрикивал Селезнев после матча.



36-летний Селезнев перешел в "Минай" летом 2021 года. В этом сезоне форвард сыграл 14 матчей, забил всего 1 гол и отдал 1 ассист.



Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", "Колос", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".



Евгений Селезнев является чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, победителем Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.



На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.



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