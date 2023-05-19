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СК "Днепр-1" назвал цену за самого дорогого бомбардира Украины Довбика

19 мая, 2023 пятница
02:40
Спорт

В спортивном клубе "Днепр-1" готовы к продаже украинского форварда Артема Довбика

Об этом сообщает "Трибуна".

"Реалии нашего чемпионата показывают, что меньше, чем за 15 млн, мы бы его не хотели отдавать. Если будет 15 млн, то думаю, что есть смысл разговаривать. Безусловно, Довбика нужно отпускать, он заслужил это. Заслужил своим отношением к делу, игрой", – сказал коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман.

Действующий контракт Довбика рассчитан до конца 2023 года. В случае трансфера 50% от общей суммы получит датский "Митьюлланн", за который ранее выступал украинец.

В нынешнем сезоне 25-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 35 матчей, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.

Украинец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций, а также лидирует в списке голеадоров УПЛ.

Довбик является самым дорогим украинским форвардом. Transfermakt оценивает футболиста в 11 млн. евро.

Днепр
Артем Довбик
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