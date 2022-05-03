Сийярто заявил, что Венгрия оказалась в тупике из-за возможного эмбарго на российскую нефть.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Пока без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти, кроме нефтепровода "Дружба"", - сказал Сийярто.
По его словам, обеспечение энергобезопасности страны требует конкретных шагов, поэтому Венгрия не будет голосовать за ограничение поставок нефти и газа из России.
"Именно поэтому мы не голосуем за такие санкции, которые ограничивали бы поставки газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение", - сказал Сийярто.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
- 2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
- 2 мая спикер венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не отказалась от своего вето на введение нефтяного эмбарго для РФ.
- 2 мая советница министра энергетики Лана Зеркаль объяснила, что шантаж Венгрии правом вето по отношению к эмбарго на российскую нефть направлен на Евросоюз , а не на Украину.
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