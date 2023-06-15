Сийярто собрался на "российский Давос", который в этом году игнорируют даже лояльные Кремлю страны
Сийярто в четверг посетит мероприятие в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое после российской агрессии 2014-го начали игнорировать на мероприятии
Об этом говорится в программе ПМЭФ, информирует "Европейская правда".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто должен выступить на панели "Энергетика ХХІ века: вызовы настоящего – возможности будущего" в компании с российскими чиновниками в сфере энергетики, а также бывшим министерством иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, известной тем, что на ее свадьбе танцевал Путин.
Представитель МИД Венгрии Мате Пачолай ранее в комментарии Bloomberg подтвердил , что Сийярто действительно будет в Санкт-Петербурге, где будет представлять позицию, что "война и бессмысленное убийство людей должны быть немедленно прекращены и должны начаться мирные переговоры".
Отметим, что в этом году, как и в предыдущем, Петербургский международный экономический форум проигнорировали почти все чиновники, эксперты и бизнесмены западных стран, реагируя на полномасштабное вторжение РФ в Украину.
При этом от участия в ПМЭФ отказались и представители стран, которых считают более лояльными Москве - президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Бразилии Лула да Силва и лидер Сербской Республики Милорад Додик.
Глава МИД Венгрии является одним из немногих западных чиновников, продолжающих ездить в Россию даже после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, объясняя это необходимостью поддерживать торговые отношения.
ПМЭФ в России проходит с 1997 года и был преобразован при президентстве Путина в важное экономическое мероприятие, которое посещали, среди прочего, известные экономисты и лидеры западных государств.
В прошлом году на форуме почти не присутствовали главы иностранных государств, зато в нем приняли участие предводители самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также представитель "Талибана", признанный в России террористической организацией.
- Напомним, согласно данным СМИ, Венгрия готовит провокативную пресс-конференцию с пленными, которые ей передала РПЦ. На ней они должны раскритиковать командование ВСУ и поблагодарить Россию.
- 14 июня стало известно, что в США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
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