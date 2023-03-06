Сийярто подтвердил, что Орбан готовится посетить Украину

Об этом Сийярто рассказал в интервью хорватскому изданию Index .

По словам министра иностранных дел Венгрии, Орбан действительно получил приглашение посетить Киев и нанесет визит, как только будут согласованы технические детали.

"Виктор Орбан получил приглашение в Киев. Сейчас необходимо уточнить технические детали подготовки визита. Как только они увидят, что все условия выполнены, визит может состояться", - сказал Сийярто.