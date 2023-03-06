Сийярто подтвердил, что Орбан готовится посетить Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер страны Виктор Орбан готовится посетить Украину
Об этом Сийярто рассказал в интервью хорватскому изданию Index .
По словам министра иностранных дел Венгрии, Орбан действительно получил приглашение посетить Киев и нанесет визит, как только будут согласованы технические детали.
"Виктор Орбан получил приглашение в Киев. Сейчас необходимо уточнить технические детали подготовки визита. Как только они увидят, что все условия выполнены, визит может состояться", - сказал Сийярто.
- 18 февраля в Офисе президента подтвердили, что Виктор Орбан получил приглашение посетить Украину.
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