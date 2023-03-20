Сиярто заявил, что Венгрию пытаются втянуть в войну в Украине

Об этом Сиярто написал в Facebook .

"Нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своем, потому что воля венгерского народа поняла: мы должны оставаться в стороне от этой войны", - заявил министр.

Он утверждает, что страна получила "новые предложения от партий войны, на этот раз – о совместной покупке боеприпасов и передаче Украине". Сиярто подчеркнул, что Венгрия не изменит свою позицию и не будет поставлять оружие Украине.