Сиярто заявил, что Венгрию пытаются втянуть в войну в Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страну пытаются втянуть в войну в Украине, но Будапешт решительно этому противится
Об этом Сиярто написал в Facebook .
"Нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своем, потому что воля венгерского народа поняла: мы должны оставаться в стороне от этой войны", - заявил министр.
Он утверждает, что страна получила "новые предложения от партий войны, на этот раз – о совместной покупке боеприпасов и передаче Украине". Сиярто подчеркнул, что Венгрия не изменит свою позицию и не будет поставлять оружие Украине.
- Ранее Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
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