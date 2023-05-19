Об этом он сказал российским пропагандистам в кулуарах второго экономического форума "Европейский Союз – Центральная Азия" в пятницу в Алма-Ате.

"В самом начале этой войны я предложил обеим сторонам – главе МИД РФ Сергею Лаврову и руководителю Офиса Владимиру Зеленскому Андрею Ермаку – что Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор действует. Если бы Россия и Украина не обнаружили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого", – сказал Сиярто.

Он утверждает, что Венгрия – это страна, которая "платит высокую цену" за конфликт между РФ и Украиной.

"Я представляю нацию, представители которой умирают в этой войне. В Украине живет большая венгерская диаспора, члены которой мобилизуются в украинскую армию, направляются на фронт, и многие из них, к сожалению, гибнут. Мы призываем к миру, потому что мир – это единственный способ сохранить жизнь", – отметил венгерский министр.