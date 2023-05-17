Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь ЕС Украине и назвал три причины
Венгрия заблокирует очередной транш финансовой помощи ЕС Украине в размере 500 миллионов евро и не будет поддерживать дальнейшие санкции против России
Об этом на брифинге в Вене 17 мая сказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто, передает Bloomberg.
"Справедливо сказать, что с нас хватит", – сказал он и перечислил три причины, которые стали основой для решения Венгрии.
Среди них решение Украины добавить OTP Bank Nyrt. , крупнейшего кредитора Венгрии, в список компаний, продолжающих вести бизнес в России.
Сиярто также заявил, что Украина якобы ущемляет права на образование этнических венгров на Закарпатье. Напоследок он указал на сообщение Washington Post, согласно которому президент Владимир Зеленский якобы говорил о подрыве трубопровода "Дружба", поставляющего нефть из России в Венгрию через Украину.
"Я хочу ясно объяснить, что пока Украина держит OTP в своем списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и его государств-членов", — сказал Сийярто.
"То же касается санкций", - добавил он.
- Ранее Венгрия заявила о поддержке так называемого мирного плана Китая по Украине.
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