Об этом на брифинге в Вене 17 мая сказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто, передает Bloomberg.

"Справедливо сказать, что с нас хватит", – сказал он и перечислил три причины, которые стали основой для решения Венгрии.

Среди них решение Украины добавить OTP Bank Nyrt. , крупнейшего кредитора Венгрии, в список компаний, продолжающих вести бизнес в России.

Сиярто также заявил, что Украина якобы ущемляет права на образование этнических венгров на Закарпатье. Напоследок он указал на сообщение Washington Post, согласно которому президент Владимир Зеленский якобы говорил о подрыве трубопровода "Дружба", поставляющего нефть из России в Венгрию через Украину.

"Я хочу ясно объяснить, что пока Украина держит OTP в своем списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и его государств-членов", — сказал Сийярто.

"То же касается санкций", - добавил он.