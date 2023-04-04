Сиярто заявил, что присутствие Кулебы на встрече членов НАТО нарушает принцип единства Альянса
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что присутствие на встрече членов НАТО главы украинского МИД Дмитрия Кулебы нарушает единство союзников
Об этом он написал в facebook.
Министр иностранных дел Венгрии сказал, что прибыл на эту встречу в надежде, что "никто не поставит под сомнение решение", что НАТО не является стороной конфликта.
"Мы приехали сюда с надеждой, что никто не подвергнет сомнению справедливость нашего предварительного совместного решения, согласно которому НАТО не является стороной войны, которая идет по соседству с нами, и что необходимо сделать все, чтобы не допустить развития прямого НАТО - Россия конфликта ", – пишет Сиярто.
После этого он подчеркнул, что присутствие Дмитрия Кулебы якобы нарушает это общее решение.
"Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников в НАТО, но мы (Венгрия, - ред. ) участвуем во встрече в духе конструктива", - пишет министр.
Сиярто заявил, что Венгрия будет "поддерживать любые интеграционные усилия Украины только и исключительно тогда, когда украинцы вернут закарпатским венграм права, которые они имели до 2015 года".
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