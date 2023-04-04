Об этом он написал в facebook.

Министр иностранных дел Венгрии сказал, что прибыл на эту встречу в надежде, что "никто не поставит под сомнение решение", что НАТО не является стороной конфликта.

"Мы приехали сюда с надеждой, что никто не подвергнет сомнению справедливость нашего предварительного совместного решения, согласно которому НАТО не является стороной войны, которая идет по соседству с нами, и что необходимо сделать все, чтобы не допустить развития прямого НАТО - Россия конфликта ", – пишет Сиярто.

После этого он подчеркнул, что присутствие Дмитрия Кулебы якобы нарушает это общее решение.

"Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников в НАТО, но мы (Венгрия, - ред. ) участвуем во встрече в духе конструктива", - пишет министр.

Сиярто заявил, что Венгрия будет "поддерживать любые интеграционные усилия Украины только и исключительно тогда, когда украинцы вернут закарпатским венграм права, которые они имели до 2015 года".