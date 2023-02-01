Министр иностранных дел Петер Сиярто, находясь в Нью-Йорке, заявил – мы ни с кем не воюем. Венгрия ни с кем не воюет, венгерский народ принял четкое решение, что хочет держаться в стороне от конфликта в Украине, подчеркнул глава венгерского МИД, отвечая на заявление своей немецкой коллеги Анналены Бербок. Какую она сделала в среду на Парламентской ассамблее Совета Европы, назвав крайне важно, чтобы "мы действовали вместе и не обвиняли друг друга в Европе, потому что мы не в войне друг с другом, но с Россией".

Очевидно, что Европа находится в состоянии войны с Россией, а вовсе не Виктор Орбан и его верный "внешнеполитический Санчо Панса" – Петер Сиярто. Напротив, орбановская Венгрия сегодня является едва ли не союзником России и Путина, хотя изо всех сил пытается убедить всех, что она якобы нейтральное государство и ни в чем не заинтересована.

Орбановская Венгрия на сегодняшний день является едва ли не союзником России и Путина, хотя изо всех сил пытается убедить всех, что она якобы нейтральное государство, и совсем ни в чем не заинтересована

Двойная геополитическая мораль венгерского высшего руководства позволяет им делать одно, а провозглашать публично совсем другое. Притворяться, как это сказал Петер Сиярто, "мы не вмешиваемся в дела других стран".

Но как это не вмешиваемся? Кто годами блокирует сближение Украины с НАТО и Европейским союзом, тормозил получение финансовой помощи от ЕС, не разрешает через свою территорию поставлять оружие в Украинское государство и отказался оказывать военную помощь украинцам, хотя сейчас это делают все другие страны Североатлантического альянса. И это еще далеко не полный список того, что официальный Будапешт делает в пылу своей "нейтральности".

Читайте также: Орбан завидует Путину

Сиярто подчеркнул, что "мы ни с кем не воюем, мы не хотим ни с кем воевать, мы хотим быть в стороне от этой войны, самое важное для нас – безопасность Венгрии и венгерского народа". "Это не наша война!".

Кто годами блокирует сближение Украины с НАТО и Европейским союзом, тормозил получение финансовой помощи от ЕС, не разрешает через свою территорию поставлять оружие в Украинское государство и отказался оказывать военную помощь украинцам, хотя сейчас это делают все другие страны Североатлантического альянса

Позиция очень интересна, когда в соседнем государстве Украине уже скоро будет год, как происходит самая жестокая и самая кровавая война, возможно, за всю историю человечества, а Сиярто, как и его шеф Орбан, "ни с кем не воюет", потому что это, мол, "не их война".

Но нет никакой безопасности для "Венгрии и венгерского народа", когда рядом с вами террористическая Россия пытается уничтожить государственность вашей соседки Украины, а вы, отвернув свои головы в сторону, делаете вид, что в упор не видите тех зверств, которые Российская Федерация творит на украинских территориях.

Читайте также: Токсическое гопничество. Почему Орбан обезьяньит Путина

Это ведь примерно так, если бы вы увидели, когда кого-то пытается убить на улице вооруженный ножом бандит, а вы переходите на другую сторону улицы, делая вид, что вас это абсолютно не касается. Но как касается, ведь Украина является неотъемлемой частью Европы и ее безопасность важна для Европейского контента, как и ваша.

Объяснить такую пророссийскую и антиукраинскую политику Венгрии можно только одним. Более 10 лет назад, Путин, который уже давно вынашивал планы уничтожения Украины как государства, тайно предложил каждому из высших руководителей Польши, Венгрии и Румынии разделить украинские территории между собой. Об этом разговоре с Путиным в свое время сообщил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Все отказались, и из всех дальнейших действий Венгрии следует, что согласился только премьер Виктор Орбан. Вынашивающий нескрываемые планы присоединить к Венгрии украинское Закарпатье, несмотря на то, что там украинское население по численности во много раз преобладает венгерское меньшинство.

Более 10 лет назад, Путин, который уже давно вынашивал планы уничтожения Украины как государства, тайно предложил каждому из высших руководителей Польши, Венгрии и Румынии разделить украинские территории между собой. Об этом разговоре с Путиным в свое время сообщил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск

Петер Сиярто так хочет убедить демократический мир в непричастности Венгрии к войне России в Украине, что как политические мантры повторяет – "венгерский народ не несет ответственности за эту войну, венгерский народ ничего не может сделать с начала этой войны, венгерский народ не хотел этой войны ".

Интересно, если вы не хотели этой войны, то почему же таким фанатичным рвением с 2017 года перекрывали возможности заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, сознательно делая это для того, чтобы заблокировать продвижение Украины в Североатлантический альянс?

Сиярто все время повторяется, будто хочет сам доказать, что в этой ситуации Венгрия действует правильно. Подчеркивая: "это не наша война, и венгерский народ принял четкое решение на парламентских выборах в прошлом году, когда ясно дал понять, что сейчас самое важное, чтобы мы не участвовали в этой войне".

Ну ладно, вы заняли позицию, которую Москва требует от других стран, не вмешиваться. И глава МИД определяет главную мотивацию всех решений своего правительства по Украине потребностью "настаивать на мирных переговорах и прекращении огня, не снабжать оружием".

Читайте также: Россию следует жестоко наказать за геноцид украинцев

Что абсолютно тождественно желанию Путина объявить "перемирие" и "прекращение огня" и зафиксировать ситуацию на том уровне, когда все оккупированные Российской Федерацией украинские земли остаются под контролем Кремля. Орбан и так с начала войны не собирался помогать Украине оружием. Так о чем здесь вообще можно говорить?

Фактически Петер Сиярто повторяет все пропагандистские тезисы Москвы, из которых ясно следует, что хотя Венгрия выступает "за территориальную целостность и суверенитет Украины… в то же время мы четко даем понять, что мы считаем, что решением текущей ситуации является мир".

То есть для того, чтобы Россия больше не кошмарила Украину и украинцев, нужен "мир" любой ценой. И это именно то, чего добивается Путин – "миру" на своих условиях. Для того чтобы перегруппироваться, восстановить свою военную силу и снова напасть на Украину.

По поручению Виктора Орбана, Петер Сиярто откровенно выступает в роли адвоката Российской Федерации, подавая ситуацию таким образом, что якобы Украина уклоняется от "мира", а вот Венгрия хочет мира и именно поэтому она отказалась поставлять украинцам оружие, считая, что это приблизит " мир" с Россией

По поручению Виктора Орбана, Петер Сиярто откровенно выступает в роли адвоката Российской Федерации, подавая ситуацию таким образом, что якобы Украина уклоняется от "мира", а вот Венгрия хочет мира и именно поэтому она отказалась поставлять украинцам оружие, считая, что это приблизит "мир" с Россией.

Читайте также: Турул и Трезубец

Здесь просматривается не только падение дипломатических стандартов венгерского министерства иностранных дел, но и то, что Петер Сиярто решительно защищает интересы Москвы, выдавая это за интересы самой Венгрии.

И как тут не припомнить, что за несколько месяцев до начала войны России в Украине, в ноябре 2021 года, Путин наградил главу МИД Венгрии Сиярто орденом Дружбы за вклад в отношения двух государств.

Конечно, пока Москва не может предоставить ни Орбану, ни Сиярто звание Героя Российской Федерации. Однако никак нельзя исключать, что после столь безумной пропаганды венгерского "нейтралитета", орбановский министр Петер Сиярто все-таки получит от Путина еще один орден Дружбы, орден дружбы с террористической Россией. Похоже, что он это уже давно заслужил.

Источник

Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.