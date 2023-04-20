Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии

Соответствующие фото появились в соцсетях.

Сиярто выступал на мероприятии, организованном руководящей партией Орбана "Фидес", под названием "Мир и безопасность"

На карте за спиной Сиярто части Украины, Румынии, Сербии, Хорватии, Австрии и Словакии входят в часть так называемой Великой Венгрии – в таких границах государство существовало до 1920 года.

Румынский евродепутат Влад Георге отреагировал на эти фотографии.

"Венгрия (государство-член ЕС) подрывает суверенитет Румынии (другая страна-член ЕС). На фото вы можете увидеть карту Великой Венгрии, которая включает регион, принадлежащий Румынии. Это отвратительно и возмутительно", - пишет он.