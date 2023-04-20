Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил на фоне карты, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав Великой Венгрии
Соответствующие фото появились в соцсетях.
Сиярто выступал на мероприятии, организованном руководящей партией Орбана "Фидес", под названием "Мир и безопасность"
На карте за спиной Сиярто части Украины, Румынии, Сербии, Хорватии, Австрии и Словакии входят в часть так называемой Великой Венгрии – в таких границах государство существовало до 1920 года.
Румынский евродепутат Влад Георге отреагировал на эти фотографии.
"Венгрия (государство-член ЕС) подрывает суверенитет Румынии (другая страна-член ЕС). На фото вы можете увидеть карту Великой Венгрии, которая включает регион, принадлежащий Румынии. Это отвратительно и возмутительно", - пишет он.
- В ноябре 2022 года венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фанвстрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав Великой Венгрии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.31
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное