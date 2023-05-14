Сиярто вылетел в Пекин обсуждать "мирный план" Китая

Об этом он проинформировал у себя на Фейсбуке.

"У соседа идет война, Европа находится в заложниках военного психоза, поэтому усилия для партии мира имеют особое значение. Их нужно постоянно укреплять. Мы поддерживаем мирный план, который предложили китайцы, по двум причинам: с одной стороны, потому что он о мире, с другой стороны, потому что он существует. Наконец-то не о продолжении войны, а о ее окончании", - объяснил цель визита венгерский чиновник.

По его словам, Венгрия не хочет "чтобы отношения между Европой и Китаем стали токсичными".

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"Мы воспринимаем Китай не как риск, а как страну, с которой сотрудничество дает нам огромные возможности", – добавил Петер Сиярто.

В частности, как отметил глава МИД Венгрии, "европейская автомобильная промышленность не может успешно перейти в эру электричества без участия китайских компаний-поставщиков".