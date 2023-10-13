Сиярто в четвертый раз за время полномасштабного вторжения РФ в Украину прилетел в Москву
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину прилетел в Москву
Об этом Сиярто написал в facebook .
Он выложил фото из аэропорта и сообщил, что будет решать вопросы энергетической безопасности.
"Прибытие в Москву. Приближаются холода, энергетическая безопасность снова в фокусе", - написал Сиярто.
Ожидается, что министр иностранных дел Венгрия примет участие в ежегодном российском энергетическом форуме и встретится с вице-премьером России Александром Новаком.
Сиярто посещает Москву в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- 15 сентября Петер Сиярто обвинил Евросоюз в глобализации войны в Украине , что якобы навредило отношениям Запада и Востока.
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