Сиярто в четвертый раз за время полномасштабного вторжения РФ в Украину прилетел в Москву

Об этом Сиярто написал в facebook .

Он выложил фото из аэропорта и сообщил, что будет решать вопросы энергетической безопасности.

"Прибытие в Москву. Приближаются холода, энергетическая безопасность снова в фокусе", - написал Сиярто.

Ожидается, что министр иностранных дел Венгрия примет участие в ежегодном российском энергетическом форуме и встретится с вице-премьером России Александром Новаком.

Сиярто посещает Москву в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.