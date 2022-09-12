Сиярто требует от ЕС гарантий, что российская атомная энергетика не попадет под санкции.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обратился к ЕС с требованием гарантировать, что российская атомная энергетика не попадет под санкции
Об этом он написал на своей странице в соцсети и добавил, что будет говорить об этом на Конгрессе ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы в Праге.
Он подчеркнул, что в первом санкционном пакете Евросоюза говорилось, что ядерная энергетика России не будет подпадать под санкции.
"Мы призываем Еврокомиссию гарантировать, что все учреждения Брюсселя, все национальные органы и все работающие в Европе банки придерживаются этого положения", – отметил Сиярто.
Отметим, в августе этого года Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании "Росатом" построить два новых ядерных реактора на территории страны.
Справка
АЭС "Пакш" — единственная работающая атомная электростанция в Венгрии. Станция построена по советскому проекту, все 4 реактора типа ВВЭР-440. Планируется строительство двух реакторов ВВЭР-1200.
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