Сиярто требует от ЕС гарантий, что российская атомная энергетика не попадет под санкции.

Об этом он написал на своей странице в соцсети и добавил, что будет говорить об этом на Конгрессе ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы в Праге.

Он подчеркнул, что в первом санкционном пакете Евросоюза говорилось, что ядерная энергетика России не будет подпадать под санкции.

"Мы призываем Еврокомиссию гарантировать, что все учреждения Брюсселя, все национальные органы и все работающие в Европе банки придерживаются этого положения", – отметил Сиярто.

Отметим, в августе этого года Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании "Росатом" построить два новых ядерных реактора на территории страны.

Справка

АЭС "Пакш" — единственная работающая атомная электростанция в Венгрии. Станция построена по советскому проекту, все 4 реактора типа ВВЭР-440. Планируется строительство двух реакторов ВВЭР-1200.

Как уже писали, Венгрия надеется на увеличение поставок от Газпрома в сентябре

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