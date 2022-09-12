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Главная Экономика Сиярто требует от ЕС гарантий, что российская атомная энергетика не попадет под санкции.

Сиярто требует от ЕС гарантий, что российская атомная энергетика не попадет под санкции.

12 сентября, 2022 понедельник
17:00
Экономика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обратился к ЕС с требованием гарантировать, что российская атомная энергетика не попадет под санкции

Об этом он написал на своей странице в соцсети и добавил, что будет говорить об этом на Конгрессе ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы в Праге.

Он подчеркнул, что в первом санкционном пакете Евросоюза говорилось, что ядерная энергетика России не будет подпадать под санкции.

"Мы призываем Еврокомиссию гарантировать, что все учреждения Брюсселя, все национальные органы и все работающие в Европе банки придерживаются этого положения", – отметил Сиярто.

Отметим, в августе этого года Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании "Росатом" построить два новых ядерных реактора на территории страны.

Справка

АЭС "Пакш" — единственная работающая атомная электростанция в Венгрии. Станция построена по советскому проекту, все 4 реактора типа ВВЭР-440. Планируется строительство двух реакторов ВВЭР-1200.

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