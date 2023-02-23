Сиярто призвал Путина и Байдена к переговорам: В МИД Украины отметили, что Венгрия не в той позиции, чтобы решать
Будапешт вместо помощи избрал другую сторону, поэтому Венгрия не может диктовать Украине условия мирных переговоров
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.
"Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", - отметил Николенко.
Спикер МИД подчеркнул, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры Украины. Будапешт имел возможность помочь, однако занял пророссийскую сторону.
"Если Петер Сийярто так действительно заботится о скорейшем завершении войны, имеем совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. В Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", - добавил Николенко.
21 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин должны "оказать услугу человечеству", проведя переговоры. По его мнению, это могло бы завершить войну в Украине.
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