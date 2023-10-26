Сиярто приехал в Беларусь на конференцию по безопасности

Об этом сообщает государственное агентство БелТА .

У министра там запланировано выступление. Пропаганда пишет о 300 участниках из более чем 30 стран. Также там будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Цель конференции - откровенная и инклюзивная дискуссия относительно перспектив евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними", - говорится в сообщении.

На конференции запланировано обсуждение нескольких конкретных тем: "глобальные и региональные геополитические предпосылки евразийской безопасности; экономическая интеграция и сочетание в пользу единой архитектуры евразийской безопасности; взаимодействие международных, региональных организаций на евразийском пространстве; стратегическая стабильность и ядерное оружие: угрозы и возможности для Евразии в новых" условиях"

Также Сиярто встретился с главой МИД правительства Лукашенко.