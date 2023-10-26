Сиярто приехал в Беларусь на конференцию по безопасности
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто примет участие в конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформируемом мире" в Минске
Об этом сообщает государственное агентство БелТА .
У министра там запланировано выступление. Пропаганда пишет о 300 участниках из более чем 30 стран. Также там будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Цель конференции - откровенная и инклюзивная дискуссия относительно перспектив евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними", - говорится в сообщении.
На конференции запланировано обсуждение нескольких конкретных тем: "глобальные и региональные геополитические предпосылки евразийской безопасности; экономическая интеграция и сочетание в пользу единой архитектуры евразийской безопасности; взаимодействие международных, региональных организаций на евразийском пространстве; стратегическая стабильность и ядерное оружие: угрозы и возможности для Евразии в новых" условиях"
Также Сиярто встретился с главой МИД правительства Лукашенко.
- 13 февраля Сиярто прибыл в Беларусь для переговоров с главой МИД республики Сергеем Алейником.
- Впоследствии стало известно, что Венгрия, которая является членом Евросоюза и НАТО, якобы подписала соглашение об экономическом сотрудничестве с Беларусью , которое помогает России в войне против Украины.
- Сиярто объяснил, что он ездил в Минск, чтобы призвать к прекращению огня и началу мирных переговоров
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