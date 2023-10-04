Сиярто потребовал от Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны

Об этом сообщает ABC News.

Сиярто сказал, что решение Национального агентства Украины по предотвращению коррупции по OTP Bank является шагом в правильном направлении, но Венгрии нужны дальнейшие гарантии, прежде чем она изменит свой подход к Украине в любых международных условиях.

МИД Венгрии пригласил представителей украинского антикоррупционного органа в Будапешт в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию с банком.

"Чтобы мы могли договориться о соглашении, гарантирующем, что такое решение не будет принято в будущем. Если там будет достигнуто успокоительное соглашение, то нам, конечно, придется рассмотреть, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", - сказал Сиярто.

Венгрия с мая блокирует пакет военной помощи ЕС для Киева на 500 миллионов евро, утверждая, что не снимет своего вето до тех пор, пока банк не будет удален из списка.

Также Сиярто заявил, что Венгрия также ожидает, что Украина исключит российское отделение OTP Bank и четырех его венгерских руководителей из списка поданных на санкции организаций.

Что предшествовало

4 мая НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны через деятельность в РФ и фактическое признание "Л/ДНР". То есть банк платил налоги к центральным властям – после того, как Москва начала агрессию против Украины в феврале 2022 года.

12 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Позже стало известно, что Украина и Венгрия ведут переговоры по OTP Bank. 29 сентября НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков в перечне международных спонсоров войны.

В ответ МИД Венгрии заявил , что временное исключение Украиной венгерского OTP Bank из списка "международных спонсоров войны" в попытке разблокировать военную помощь ЕС существенно не меняет ситуацию.

3 октября НАПК полностью исключило венгерский OTP Bank из реестра международных спонсоров войны, на чем ранее настаивал Будапешт, в обмен на корректировку планов Банка по работе в РФ.