Сиярто обвинил ЕС в глобализации войны в Украине. У Кулебы отреагировали

Об этом он написал в Facebook .

"Европейский Союз должен был изолировать войну, но глобализировал ее негативные последствия. Такие неправильные решения сильно навредили сотрудничеству Востока и Запада. Более того, санкции оказались полным провалом, в результате чего существенно ослабла конкурентоспособность ЕС", - заявил Сиярто.

Реакция Украины

Представитель МИД Украины Олег Николенко считает, что Брюссель должен требовать объяснений от Венгрии за слова министра.

"Оказывается, что весь мир страдает последствиями войны не потому, что Россия напала на Украину, а потому, что Европа глобализовала конфликт. Так считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, который на днях посетил Гонконг. По нашему мнению, в Брюсселе должны пригласить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России", - написал он.

Спикер МИД отметил, что подобными заявлениями Венгрия пытается поколебать европейские позиции в Азии.

Позиция Венгрии в войне РФ против Украины

Представители венгерских властей регулярно делают заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрией.

В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию , а в начале июняпризвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.

А в конце августа президент Венгрии Каталин Новак призвала украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, чтобы приблизить мир.