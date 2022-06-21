"Ситуация выходит из-под контроля": осенью РФ могут ожидать события, аналогичные с переворотом 1917 года, - российский политолог
Окружение Путина ожидает его ухода и составляет коалиции, население озлоблено, а часть из 300 тыс. воюющих в Украине возвращается с войны со злобой, боевым опытом и оружием
О том, какие в России царят настроения, рассказал российский историк, политический аналитик и общественный деятель Валерий Соловей в интервью каналу "Ходорковский. Live".
"Все пришло в движение, ситуация выходит из-под контроля", – отметил ученый.
Накопилось очень многое не просто раздражения, а социальной ненависти, причем появились люди с оружием.
"Цунами начнется осенью. Здесь уместна аналогия с 1917 годом, - считает Соловей. - Часть из 300 тыс. воюющих в Украине вернется с оружием и боевым опытом и со злобой".
Ближайшее окружение Путина – Патрушев, Кириенко, Мишустин, Собянин – понимают, что вождю скоро придется уходить.
"Откроется простор для конкуренции, возможно, уже осенью. Сама власть ведет страну к политическому кризису", - резюмирует эксперт.
- Демонстрацией ничтожности России в сложившейся ситуации стал Международный экономический форум в Петербурге, который всегда был "фишкой" Путина. В этом году он собрал разве что террористов из Талибана и "Л/ДНР". Из самых высокопоставленных лиц был разве что президент Казахстана, и тот в лицо Путину отказался поддерживать его политику.
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