Об этом в эфире сказал офицер ВСУ областной ТРО Луганской области Сергей Шакун.

"Россияне контратакуют каждый день. То, что будет дальше - будет зависеть от техники, от оружия. Москаль готовится драпать, хоть и заводят сюда большое количество военных и техники, которые у них есть. Разведка работает, разведка знает данные - ситуация неоднозначна. Говорить : "Вот мы сейчас". Приезжайте и покажите. Ребята воюют, бьют москаля, серьезно бьют", - отметил он.

По словам офицера, нужно больше техники и оружия.

"Еще нужна техника для эвакуации – машины полноприводные с большими колесами. Сейчас все снова растает и начнется снова болото. Ребят с травмами надо выводить. Технику нам нужно давать, не только, чтобы с автоматами мы воевали", – подытожил Шакун.