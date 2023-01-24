Ситуация возле Кременной неоднозначна, нужно больше оружия и техники, - офицер ТрО Луганщины Шакун
Возле Кременной Луганской области российские войска контратакуют каждый день, ситуация неоднозначна
Об этом в эфире сказал офицер ВСУ областной ТРО Луганской области Сергей Шакун.
"Россияне контратакуют каждый день. То, что будет дальше - будет зависеть от техники, от оружия. Москаль готовится драпать, хоть и заводят сюда большое количество военных и техники, которые у них есть. Разведка работает, разведка знает данные - ситуация неоднозначна. Говорить : "Вот мы сейчас". Приезжайте и покажите. Ребята воюют, бьют москаля, серьезно бьют", - отметил он.
По словам офицера, нужно больше техники и оружия.
"Еще нужна техника для эвакуации – машины полноприводные с большими колесами. Сейчас все снова растает и начнется снова болото. Ребят с травмами надо выводить. Технику нам нужно давать, не только, чтобы с автоматами мы воевали", – подытожил Шакун.
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