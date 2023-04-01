Наблюдая за ситуацией вокруг Лавры, я могу сказать, что там пока все идет по сценарию ФСБ, который ставит целью показать Западу, как в Украине прижимают церковь.

На Западе мало кто отличает УПЦ от ПЦУ, кроме профильных экспертов, так что для большинства это будет история о притеснении церкви. А на Западе свобода вероисповедания и свобода совести – это священные коровы. Эта тема очень чувствительна для западного общества. И именно от этого общества зависит поддержка Украины и давление на политиков, чтобы они не сбавляли помощь нашей стране.

Мы видим, как из-за неловких и непрофессиональных действий делается картинка для западных СМИ, а Россия бросит еще денег на освещение этой темы. Ну, все как и ожидалось

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И что мы сейчас видим? Мы видим, как из-за неловких и непрофессиональных действий делается картинка для западных СМИ, а Россия бросит еще денег на освещение этой темы. Ну, все как и ожидалось. А все почему?

Потому что голову и опыт нужно было использовать. И если их нет, то привлекать тех, кто знает и может сделать это профессионально, эффективно и без репутационных потерь для Украины. Вообще нужно было начать с коммуникаций, как с западными СМИ, так и внутри страны. А потом нужно было... Хотя, зачем писать, что и как нужно было делать, если все равно в ОП выбрали все делать через задницу?

PS Я ни в коем случае не предлагаю себя для этого, но в Украине хватает тех, кто знает, что нужно сделать для получения результата без репутационных потерь. Но ни один из них не имеет никакого отношения к Банковой. И почему это произошло? А? Может, кто-то знает?

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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