Ситуация вокруг "Довженко-центра" - это стычка власти с гражданским обществом, - экс-руководитель Козленко
Иван Козленко, экс-руководитель "Довженко-центра", отметил, что именно сейчас власть ломает зубы на центре, который первым начал постмайданные реформы и был символом прозрачных культурных институтов
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На самом деле происходит столкновение власти с гражданским обществом, потому что "Довженко-центр" был первым институтом, начавшим постмайданные реформы, направленные на демократизацию, прозрачность, подотчетность общине. И как ни парадоксально, именно на этом институте сейчас власть ломает зубы. Напомню , несколько институций сдались без боя: Госкино, куда назначили Кудерчук, которая на конкурсе имела четвертый результат, также УКФ (Украинский культурный фонд – ред.), который торпедировали изнутри из-за фальсифицированных выборов наблюдательного совета и т.д. "Был символом прозрачных культурных институций. Соответственно, своенравных надо наказывать и власть хочет продемонстрировать, что нельзя сопротивляться даже самым нелепым ее идеям и назначениям", - прокомментировал экскеровник "Довженко-центра".
Иван Козленко отметил, что есть еще и вторая история, в которой госпожа Кудерчук (глава Госкино – ред.) взяла в оборот имущество "Довженко-центра", а это большая территория и недвижимость, и согласовала сейчас все на приватизацию. Понятно, что это лакомый кусочек, который она уже нашла кому передать, а сейчас просто осуществляет процедуру по распилу этого имущества.
- Напомним, в конце лета Государственное агентство Украины по кино объявило о реорганизации Довженко-Центра. Однако работники Центра отмечали: "это де-факто означает ликвидацию национального киноархива, с 1994 года последовательно занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино".
- 18 августа МКИП инициировал обсуждение с Кабмином и Госкино о сохранении целостности фильмофонда Центра. В министерстве напомнили, что с 10 ноября 2021 года Госкино не подчиняется МКИП, поэтому необходим совет с этими учреждениями. В заявлении они аргументировали решение тем, что Довженко-Центр сейчас неэффективно, поэтому его нужно реорганизовать.
- 26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал немедленно упразднить действие приказа о фактическом уничтожении Довженко-Центра.
- И.о. директора Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила о потере Украиной места в Международной федерации киноархивов, если Центр будет реорганизован.
- 2 ноября Елена Гончарук была отстранена от должности после аудита, вместо нее эти обязанности будет выполнять профессиональный кризисный менеджер Юлия Каждан.
- 10 ноября СБУ провела обыск в помещениях Довженко-Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения.
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