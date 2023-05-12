Бахмут становится системной ловушкой для россиян

Генштаб РФ находится в определенном тумане войны, когда нет понимания, где будут наступательные действия, поэтому какие-либо действия ВСУ там воспринимают панически. Паника распространяется, и это очень хорошо. Это говорит о том, что подготовительные средства к нашей широкомасштабной весенне-летней кампании проходят. Главным акцентом этой недели являются наши контратакующие действия в Бахмуте, направленные на то, чтобы существенно изменить ситуацию. Много хороших новостей поступает оттуда.

Наиболее положительные изменения происходили на северном и южном фланге Бахмута. На севере действия были направлены на то, чтобы отбросить россиян от Хромового, были наступления в зону Богдановки, где продвигались войска РФ. Они пытались контролировать трассу, которая идет вдоль Часового Яра. Эта работа была выполнена достаточно качественно – россиян подвинули на 600 метров, что является значительным расстоянием в этих условиях. Здесь происходит то, чего так боялся глава ЧВК "Вагнер" Пригожин - фланги, пытавшиеся оцепить город, разбиваются украинскими ударами.

10 месяцев враг пытался оцепить Бахмут и в течение нескольких дней наши подразделения выбивают его с тех высот, за которые вагнеровцы заплатили достаточно высокую цену. Украинские войска выходят на господствующие высоты. Ситуация для россиян становится зеркальной – сейчас мы будем и дальше давить на противника, уничтожая его силу в городе. Бахмут превращается в ловушку. Мы говорим о динамике северного фланга. Эти изменения достаточно быстры.

Похожая ситуация и на юге города. ВСУ подвинули противника в направлении Клещиевки, отбили россиян от Ивановского. Левый фланг так же начинает сминаться. Вообще создаются предпосылки для отсечения группировки войск в зоне Клищиевки. Это вроде бы небольшие дистанции, но все действия Сил обороны позволяют все эти меры предпринять и отсечь эту левую (южную) клешню. Из-за координированных действий наступательных подразделений и артиллерии это удалось сделать достаточно в короткий промежуток времени, но мы за это заплатили непростую цену. Сминание этих флангов повлияет на ситуацию в самом Бахмуте. С нашей стороны, возросло количество артиллерии и боеприпасов, которые мы можем использовать. Это и советские, и натовские калибры. Здесь наша артиллерия работает очень мощно. Это обеспечивает замятие этих флангов.

Из-за ситуации на флангах трассы для обеспечения города будут дышать более свободно. Это упрощает логистику группировок в Бахмуте. Сам город контролируется украинскими войсками на 10%. Это западная часть в зоне городской стройки. Там боевые действия продолжаются активно. Там активно стачиваются вагнеровцы. Такое впечатление, что армия РФ предпринимает меры, чтобы вагнеровцы уничтожили именно здесь. Такое впечатление, что здесь совпали интересы Украины и РФ – вагнеровцы найдут смерть именно в зоне Бахмута. Бои продолжаются в зоне высотных застроек. Сейчас четко сказать, где проходит линия разграничения, достаточно сложно – некоторые дома переходят из рук в руки.

Сейчас общий фон боевых действий несколько иной, чем неделю назад. У наших ребят больше оптимизма, они превращают Бахмут в системную ловушку для россиян. Это понимает и сам враг. Мы сейчас сковываем и уничтожаем значительные силы противника силами штатных бригад без использования резервов для наступательной операции. Некоторые из бригад находятся в городе в течение года. Концептуально ситуация вокруг города системно изменяется. Это сразу генерирует панику в русских войсках.

ВСУ формируют поле боя для наступления - есть ощущение готовности Украины

Сейчас на всех участках фронта определенное оживление. Это так называемое формирование поля боя – происходит проверка, что может противник, где может быть его слабость. Поднимается градус напряжения и там, где это возможно - происходят наступательные действия тактического уровня.

В районе Угледара произошло продвижение наших войск за реку Шайтанка. По ней раньше проходила линия обороны россиян. Этот участок фронта начинает оживать и он очень беспокоит врага. От Угледара до побережья Азовского моря – 80 км. Участок рассматривается обеими сторонами как перспективный для проведения наступления ВСУ.

Зеленский сказал, что с контрнаступлением нужно подождать. Он сказал, что еще не пришла вся техника. По словам президента, мы можем начать с теми бригадами, которые есть, но это будет связано с большими потерями. Я думаю, это абсолютно правильный посыл, потому что тезис, что время работает на Россию – не до конца точен. Максимум, больше копать свои траншеи – это все, на что его они могут тратить. Для нас время – это увеличение боеспособности подразделений, отработка взаимодействий и ожидание техники. Потенциально и внутренне есть ощущение, что ВСУ готовы к наступательным действиям.

Не окопы сами себя охраняют, а солдаты. Эти люди в окопах уничтожаются нашей артиллерией и как они сдаются в плен дронам. Мы понимаем состояние противника – он не обеспечивает того уровня боеспособности, который говорит, что эти окопы помогут удержать линию обороны.

Разное вооружение – вызов для ВСУ, ракеты Storm Shadow изменят ситуацию на поле боя

Передача значительного количества типов оружия для Украины – это серьезный вызов. Это ”зоопарк” вооружений, которые нужно объединить, чтобы оно все работало. Каждую из них нужно ремонтировать отдельными запасными частями, обеспечить разными топливами и смазкой. Имеются вызовы для логистики. Я думаю, ни одна армия НАТО не сталкивалась с таким вызовом – как провести комбинированную наступательную операцию с очень разным вооружением. Обеспечить взаимодействие, качественную связь. Это будет историческая вещь с точки зрения использования этого многовариантного арсенала, представленного для Украины. Мы должны это интегрировать. Тот или иной образец не является "серебряным шаром", но им есть возможности Украины обеспечить интеграцию, синергию и результат на поле боя.

Фото: Радиус действия Storm Shadow. Карта. 12/05/23

Мы находимся на историческом этапе – передача ракет Storm Shadow меняет ситуацию на поле боя. Британцы снова демонстрируют пробивной подход к боевым действиям – мы помним историю с танками, которая стала вызовом для евро-сообщества. Американцы не дают свои ATACMS с дальностью 300 км. Честно говоря, Storm Shadow лучше, чем ATACMS. Эта система имеет большую точность – она гарантированно попадает в цель из-за наличия нескольких систем гарантированного наведения. Эти ракеты уничтожали и войска Саддама Хусейна и Каддафи, и воевали в Сирии. Украинские истребители, возможно или точно, будут переоборудованы под эти ракеты. Дальность до 300 км. Они используются для уничтожения чувствительных и важных целей. Я не уверен, что мы получим тысячи ракет. Несколько сотен станет хорошим показателем. Я думаю, их используют для уничтожения аэродромов, где базируются самолеты РФ, которые будут сдерживать наше наступление. Будут уничтожать базы хранения и теоретически, можно нанести удары по Крымскому мосту. Их точность позволяет разрушить железнодорожные пути на нем. Я думаю, это одна из следующих целей после проведения наступательной операции. Я надеюсь, что за Крым мы возьмемся сразу после кампании на суше.