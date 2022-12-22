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Эксклюзив

Ситуация вокруг Бахмута почти неизменна: город под постоянным огнем, однако ВСУ удается оттеснять оккупантов, - военный Джердж

22 декабря, 2022 четверг
09:31
война с Россией

РФ ежесекундно обстреливает Бахмут из оружия разных калибров, но украинские военные оттесняют российских захватчиков

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж в эфире Эспрессо.

"Она (она, - ред.) мало меняется, поскольку очень тяжело идут бои на линии столкновения. Украинским военным удается оттеснить врагов. После массированных артобстрелов нужно отойти, чтобы сохранить жизнь людей", - отметил он.

Военный отметил, что оставленные позиции приходится снова возвращать, и ситуация превращается в постоянную передрягу в одних и тех же местах.

"Ситуация трудная. В Бахмуте фактически ежесекундно слышны обстрелы. Разные калибры в разных местах. Это постоянное стучание", - подчеркнул Сергей Джердж.

  • По словам военного эксперта Сергея Згурца, у Бахмута россияне сконцентрировали наиболее боеспособные части вагнеровцев, артиллерии и другой техники, ВСУ также подвели две дополнительные бригады.
  • 21 декабря военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что под Бахмутом ВСУ истощают и уничтожают врага .

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