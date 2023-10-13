"Ситуация вокруг Авдеевки близка к критической": майор МВД Морозов рассказал о новой тактике врага

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Ситуация чрезвычайно резкая, около критической. Вооруженные Силы Украины титанически защищают Авдеевку. Враг имеет резервы живой силы, атаки происходят постоянно, я могу сказать, что волна массовая, которая была 10 октября, была ликвидирована, те цели, которые они ставили, мы полностью нивелировали ", – отметил он.

Морозов отметил, что сейчас оккупанты полностью изменили тактику - атакуют малыми группами от 8 до 20 человек.

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"Но имея достаточно серьезный резерв в своих бойцах, они бросают их на эти штурмы и достаточно опасны и их много. То есть это ситуация очень резкая на фронте, постоянно нуждаемся в логистической помощи. Поэтому, я думаю, что сейчас они группируются и будут пытаться перерезать дорогу, по-видимому, будут использовать там определенную технику. Ситуация достаточно серьезная и трудная", - подчеркнул он.

Что известно о российском наступлении возле Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Бараьаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.