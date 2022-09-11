Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не хотелось бы сеять пессимистические настроения, однако ситуация в Бахмуте очень сложная. Я сейчас нахожусь в городе Краматорск и Вооруженные силы Украины готовятся отражать атаки противника. Есть вероятность того, что враг планирует атаковать наши позиции. Здесь все перекрестки и дороги обустраиваются защитными сооружениями" , – рассказал Довбня.

Депутат Дружковского городского совета рассказал, чтобы ВСУ укрепляют позиции вблизи Бахмута, чтобы отбивать атаки противника.

"Все готовятся, чтобы дать отпор врагу. Со стороны Славянска, я уверен, что враг не пройдет. Поскольку с 2014 года там очень хорошо укреплены позиции наших войск. Это же касается Торецка. Однако в Бахмуте ситуация немного сложнее. Поэтому молимся о наших военных, защищающих Бахмут", - добавил он.

7 августа на Донбассе российский агрессор наступал в направлении Соледара и Бахмута , но украинские защитники сумели отразить атаки.

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