Ситуация в Запорожье контролируемая, враг отброшен от города, - депутат горсовета Прозапас

Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"



"Ситуация в Запорожье стабилизировалась. Несколько недель назад мы ожидали штурма по разным направлениям от российских оккупантов. Этого не случилось. Уже несколько дней, к счастью, не было обстрелов. Хотя на подступах к Запорожье идут бои, но в самом городе ситуация стабильная и контролируемая", - рассказал Прозапас



Также Прозапас подчеркнул, что город Запорожье стал форпостом для людей, которые смогли выехать с временно оккупированных территорий. По его словам, гуманитарные хабы в городе организованы довольно неплохо, и люди получают качественную помощь.



“Населенные пункты, которые были уволены, находятся очень близко к Запорожью. В частности, населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленая Роща и Красное. Была опасность, что из этих населенных пунктов враждебная дальнобойная артиллерия может обстреливать Запорожье. Поэтому было принято решение провести операцию, но большая часть южной части области еще находится в оккупации», - добавил Прозапас.

Напомним, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



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