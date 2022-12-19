Ситуация в украинской энергосистеме: в девяти регионах будут действовать аварийные отключения света
По состоянию на 11:00 в энергосистеме Украины будут действовать аварийные отключения света в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях
Об этом информирует Укрэнерго .
" По состоянию на 11:00 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Также в южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения", - пишет пресс-служба.
Самая сложная ситуация остается в центральном, восточном и днепровском регионах.
Сообщается, что аварийные графики отключений введены в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и столице.
"Приоритетно заживаемые объекты критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время", - подчеркнули в ведомстве.
В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, добавляют в Укрэнерго.
На местах трудятся ремонтные бригады.
- По состоянию на 18 декабря, в Украине продолжаются аварийно-восстановительные работы: в системе имеется дефицит энергии из-за морозов и поражения инфраструктуры после обстрелов РФ.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал , что чтобы полностью возобновить производство электроэнергии в Украине необходимо 2-3 недели, а чтобы вернуть ее состояние к тому, которое было до начала обстрелов, необходимы годы.
- Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
- В понедельник, 19 декабря, в Киеве ввели в действие экстренные отключения электроэнергии, плановые графики бездействуют.
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