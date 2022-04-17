Ситуация в тупике: пока Путин в Кремле, решить проблему Мариуполя практически невозможно, - военный эксперт

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.



"Сейчас с Мариуполем не может быть ничего. К сожалению, ситуация настолько в тупике, что решить проблему Мариуполя практически невозможно. Проделать коридор для деблокады города мы не можем. Около 90 км пройти по плотно занятой российскими войсками территории невозможно", - отметил Жданов.



Военный эксперт подчеркнул, что политического решения проблемы Мариуполя нет, пока Путин сидит в Кремле, потому что российский тиран не выпустит из города ни гражданских украинцев, ни войска.



"Это военный тупик. Людям надо держаться, сколько они смогут. Если бы не было затягивания с наступлением на Донбассе, тогда, возможно, результат этой битвы оказал бы существенное влияние на ход боевых действий в самом Мариуполе. При нашей победе, мы могли бы требовать приостановки боевых действий в городе. Кстати, часть российских сил переброшена на южный фланг нашей группировки для развития наступления на Краматорск", - заметил Олег Жданов.

Напомним, в Мариуполе россияне выдают людям пропуск для перемещения по городу. Есть информация, что это подготовка к паспортизации .

Во временно заблокированном Мариуполе Донецкой области погибла медик Национальной гвардии Елена Кушнир .

По информации Организации объединенных наций, более 100 000 мирных жителей Мариуполя страдают от нехватки воды и пищи.