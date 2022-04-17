Ситуация в тупике: пока Путин в Кремле, решить проблему Мариуполя практически невозможно, - военный эксперт
Военный эксперт Олег Жданов считает, что пока президент страны-агрессора России Владимир Путин сидит в Кремле, решить проблему Мариуполя практически невозможно
Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.
"Сейчас с Мариуполем не может быть ничего. К сожалению, ситуация настолько в тупике, что решить проблему Мариуполя практически невозможно. Проделать коридор для деблокады города мы не можем. Около 90 км пройти по плотно занятой российскими войсками территории невозможно", - отметил Жданов.
Военный эксперт подчеркнул, что политического решения проблемы Мариуполя нет, пока Путин сидит в Кремле, потому что российский тиран не выпустит из города ни гражданских украинцев, ни войска.
"Это военный тупик. Людям надо держаться, сколько они смогут. Если бы не было затягивания с наступлением на Донбассе, тогда, возможно, результат этой битвы оказал бы существенное влияние на ход боевых действий в самом Мариуполе. При нашей победе, мы могли бы требовать приостановки боевых действий в городе. Кстати, часть российских сил переброшена на южный фланг нашей группировки для развития наступления на Краматорск", - заметил Олег Жданов.
- Напомним, в Мариуполе россияне выдают людям пропуск для перемещения по городу. Есть информация, что это подготовка к паспортизации .
- Во временно заблокированном Мариуполе Донецкой области погибла медик Национальной гвардии Елена Кушнир .
- По информации Организации объединенных наций, более 100 000 мирных жителей Мариуполя страдают от нехватки воды и пищи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное