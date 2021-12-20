Ситуация в таблице не так плоха, - Шевченко нашел позитив после четырех поражений подряд в Серии А
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко по боевому настроен на матч с "Аталантой" в чемпионате Италии
Об этом сообщает CalcioMercato.com.
По словам Шевченко, в матче против "Аталанты" его "Дженоа" настроена на битву.
"У нас будет правильное настроение – готовность к битве. Мы играем против одной из сильнейших команд, очень солидного клуба. Мы выходим на поле выигрывать в каждом эпизоде. Должны отдавать всего себя, и только тогда построим наше будущее. Ситуация в таблице не так плоха. "После перерыва начнется второй круг, и мы должны быть готовы. Но нам необходимо завершить год, сделав максимум в предстоящем матче", - сказал Шевченко.
Украинский тренер убежден, что благодаря поражениям можно стать лучше.
"После поражений есть какая-то горечь, но надо думать о том, где можно стать лучше и о духе на футбольном поле. Мы должны отдаваться больше даже в матчах с сильными оппонентами. Наш бой – остаться в Серии А, это наша Лига чемпионов. Нам следует хорошо действовать против наших прямых конкурентов", – сказал Андрей Шевченко на пресс-конференции.
Матч "Дженоа" против "Аталанты" Руслана Малиновского в 19-м туре Серии А состоится 21 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.
"Дженоа" потерпела четыре подряд поражения в чемпионате Италии. В общем, команда под руководством Андрея Шевченко лишь однажды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке Италии.
Генуэзцы имеют 10 очков и занимают 18 место в турнирной таблице.
- Напомним, 14 декабря в 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" обыграла "Салернитану" и одержала первую победу под руководством украинского тренера Андрея Шевченко.
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