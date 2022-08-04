Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, в сутки 4 августа россияне трижды открывали огонь по населенным пунктам Шосткинского района. В частности, было зафиксировано 6 прилетов из гранатомета, еще два - из миномета.

Кроме того, россияне выпустили по общине две пулеметные очереди.

Как передает ОВА, о жертвах и разрушении информации не задокументировано.

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