"Ситуация в сфере высшего образования критическая": руководитель студкомитета НаУКМА о запланированной забастовке за отставку Шкарлета

Он рассказал об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"2 февраля Министерство образования и науки Украины объявило о новом отборе кандидатов в президенты НаУКМА. На это студенты университета объявили о бессрочной забастовке. Эта студенческая забастовка не будет проходить в привычном формате. Забастовки – это люди, которые завтра будут выходить на протесты, или на другие акции за отставку действующего министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также за отстаивание университетской автономии. У студентов в дальнейшем будет возможность отработать пары – не будет никаких дисциплинарных взысканий за пропущенные занятия", – отметил Грабовский.

Глава студенческой коллегии НаУКМА добавил, что 4 февраля в 9 утра запланирована акция протеста под стенами Кабинета министров с требованием отставки Шкарлета.

"Еще одним требованием акции протеста 4 февраля является содействие университетам, их автономия и то, чтобы все мы могли свободно выбирать президента университета. К нам будут приобщены многие организации, представители других вузов, ведь ситуация, которая сейчас складывается в сфере высшего образования, слишком критическая ", – заметил Грабовский.

Глава студколлегии также рассказал, что во время 2-го тура выборов президента "Могилянки" около 11 молодых людей зашли на избирательный участок, залили один из ящиков с бюллетенями зеленой жидкостью, а другой ящик похитили. Сразу была вызвана полиция, которая через некоторое время ящик с бюллетенями вернула.

"Признание или непризнание выборов – компетенция исключительно организационного комитета университета. У Министерства образования и науки нет полномочий по непризнанию выборов. Они могут только в течение месяца заключить контракт, а возможности отказаться от руководителя учебного заведения МОН не может. После возвращения урны избирательная комиссия проверила и удостоверилась , что все бюллетени действительны", – подчеркнул Грабовский.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии, ведь избирательный процесс прошел с нарушениями процедуры.

Органы студенческого самоуправления Национального университета Киево-Могилянская академия поддержали объявление бессрочной забастовки против решения министра образования и науки Сергея Шкарлета не признавать результаты выборов президента заведения и назначить новый конкурс на эту должность.

Старший преподаватель кафедры международного и европейского права Киево-Могилянской академии Сергей Петухов заявил, что непризнание выборов президента учреждения со стороны Минобразования может свидетельствовать о желании захватить ЗВО.