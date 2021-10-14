Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения "близка к нестабильной", - ОБСЕ
Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе считается "близкой к нестабильной", заявили в ОБСЕ
Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннунен.
"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня, по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом", - говорится в заявлении.
По его словам, участники встречи Трехсторонней контактной группы »были проинформированы об инциденте, который произошел на участке разведения Золотое-Первомайск».
Политическая рабочая группа продолжила обсуждение проекта плана действий в соответствии с минских договоренностями.
"Заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не произошло из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов", - заявил Киннунен.
Экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
Как сообщается в отчете ОБСЕ , вооруженные формирования РФ за прошедшие сутки ограничивали передвижения наблюдателей ОБСЕ на юг от моста у Станицы Луганской, а также в пункте пропуска на границе с РФ и на железнодорожной станции на оккупированной части Луганской области.
В частности, указывается на то, что один из боевиков не пропустил патруль ОБСЕ к мосту у Станицы Луганской, объяснив это "соображениями безопасности".
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