Ситуация в Северодонецке: в городе нет отопления, а дети ходят в школу раз в неделю из-за отсутствия интернета
По данным Луганской ОВА, в Северодонецке до сих пор нет отопления, хотя жители получают счета за коммунальные услуги; дети из-за отсутствия интернета вынуждены ходить в школу раз в неделю
Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграме.
По данным ОВА, несмотря на отсутствие отопления, жители Северодонецка получают счета за коммунальные услуги, в том числе с завышенными объемами потребления.
"Между тем счета за коммуналку северодончане начали получать, независимо от того, проживает человек в городе или нет. Накануне зимы оккупационные власти обещали не начислять плату за газ и электроэнергию (где она есть) из-за отсутствия отопления. Впрочем, в феврале людям выставили счета с объемами потребления", - отметили в администрации.
Дети вынуждены раз в неделю ходить в школы, чтобы получать свои задания на бумаге: в городе нет интернета, поэтому учиться дистанционно невозможно.
"На протяжении всего учебного года дети раз в неделю приходят в школу, получают задания на бумажных носителях, выполняют его дома и возвращают учителю для проверки. Интеграл степенной функции школьники ищут дома. Для каких-либо консультаций у них есть несколько минут в неделю" , – добавили в ОВА.
- Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил , что наступательные действия россиян не прекращаются ни на одном из направлений, однако захватчики не имеют успеха.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное