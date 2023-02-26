Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграме.

По данным ОВА, несмотря на отсутствие отопления, жители Северодонецка получают счета за коммунальные услуги, в том числе с завышенными объемами потребления.

"Между тем счета за коммуналку северодончане начали получать, независимо от того, проживает человек в городе или нет. Накануне зимы оккупационные власти обещали не начислять плату за газ и электроэнергию (где она есть) из-за отсутствия отопления. Впрочем, в феврале людям выставили счета с объемами потребления", - отметили в администрации.

Дети вынуждены раз в неделю ходить в школы, чтобы получать свои задания на бумаге: в городе нет интернета, поэтому учиться дистанционно невозможно.

"На протяжении всего учебного года дети раз в неделю приходят в школу, получают задания на бумажных носителях, выполняют его дома и возвращают учителю для проверки. Интеграл степенной функции школьники ищут дома. Для каких-либо консультаций у них есть несколько минут в неделю" , – добавили в ОВА.