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Ситуация в Северодонецке: в городе нет отопления, а дети ходят в школу раз в неделю из-за отсутствия интернета

26 февраля, 2023 воскресенье
08:43
война с Россией

По данным Луганской ОВА, в Северодонецке до сих пор нет отопления, хотя жители получают счета за коммунальные услуги; дети из-за отсутствия интернета вынуждены ходить в школу раз в неделю

Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграме.

По данным ОВА, несмотря на отсутствие отопления, жители Северодонецка получают счета за коммунальные услуги, в том числе с завышенными объемами потребления.

"Между тем счета за коммуналку северодончане начали получать, независимо от того, проживает человек в городе или нет. Накануне зимы оккупационные власти обещали не начислять плату за газ и электроэнергию (где она есть) из-за отсутствия отопления. Впрочем, в феврале людям выставили счета с объемами потребления", - отметили в администрации.

Дети вынуждены раз в неделю ходить в школы, чтобы получать свои задания на бумаге: в городе нет интернета, поэтому учиться дистанционно невозможно.

"На протяжении всего учебного года дети раз в неделю приходят в школу, получают задания на бумажных носителях, выполняют его дома и возвращают учителю для проверки. Интеграл степенной функции школьники ищут дома. Для каких-либо консультаций у них есть несколько минут в неделю" , – добавили в ОВА.

  • Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил , что наступательные действия россиян не прекращаются ни на одном из направлений, однако захватчики не имеют успеха.
Украина
Луганщина
Северодонецк
оккупированные территории
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