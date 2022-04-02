Ситуация в Северодонецке улучшилась: в дома частично возвращаются поставки газа и электроэнергии, открываются маленькие магазины, - журналистка
Журналистка Общественного Юлия Битимерова рассказала, что ситуация в Северодонецке Луганской области улучшилась, в жилые дома частично возвращаются поставки газа и электроэнергии, возобновляются маленькие магазины
Журналистка поделилась информацией в эфире Еспресо.TV.
"Ситуация в Северодонецке немного улучшилась. Ремонтники с невероятными усилиями возвращают газ, свет и воду в дома горожан. Вода еще не дошла, но делают все возможное, а свет уже возвращали в старые районы. Хотя только свет появится, через час российские войска обстреливают, перебивают и снова ремонтники возвращают электроэнергию", - отметила Битмерова.
Украинка добавила, что с газом ситуация такая же, как со светом: ремонтники устраивают поставки газа, российские войска обстрелами перебивают.
"Тем не менее, у людей хоть где точечно появляются коммуникации, чтобы приготовить еду, зарядить мобильные телефоны и связаться с родными. Маленькие магазинчики открывают также: из местной пекарни продают хлеб", - отметила Юлия Битимерова.
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