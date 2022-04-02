Ситуация в Северодонецке улучшилась: в дома частично возвращаются поставки газа и электроэнергии, открываются маленькие магазины, - журналистка

Журналистка поделилась информацией в эфире Еспресо.TV.



"Ситуация в Северодонецке немного улучшилась. Ремонтники с невероятными усилиями возвращают газ, свет и воду в дома горожан. Вода еще не дошла, но делают все возможное, а свет уже возвращали в старые районы. Хотя только свет появится, через час российские войска обстреливают, перебивают и снова ремонтники возвращают электроэнергию", - отметила Битмерова.



Украинка добавила, что с газом ситуация такая же, как со светом: ремонтники устраивают поставки газа, российские войска обстрелами перебивают.



"Тем не менее, у людей хоть где точечно появляются коммуникации, чтобы приготовить еду, зарядить мобильные телефоны и связаться с родными. Маленькие магазинчики открывают также: из местной пекарни продают хлеб", - отметила Юлия Битимерова.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что Россия пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Российские оккупанты в пятницу, 1 апреля, нанесли удар по жилому сектору города Горное Луганской области.

В Лисичанске российские оккупанты в очередной раз обстреляли эвакуационный автобус, о пострадавших не сообщают. При этом из города все же удалось увезти рекордное количество мирных жителей.