Ситуация в ночь на 8 июля: ВС предупредили об угрозе БПЛА и баллистики
В ночь с 7 на 8 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных БПЛА и баллистики
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В 1:10 субботы, 8 июля, в Херсонской области объявили воздушную тревогу.
"Николаевская и Херсонская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!", – пишут ВС.
По состоянию на 1:30 сирены прозвучали также в Запорожье, Сумщине, Донецкой области, Луганской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской.
Воздушные Силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
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- В пятницу, 7 июля, вражеские войска нанесли удары по областному центру Запорожской области. Враг поразил инфраструктуру ракетами С-300.
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