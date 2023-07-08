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Обновлено

Ситуация в ночь на 8 июля: ВС предупредили об угрозе БПЛА и баллистики

8 июля, 2023 суббота
01:33
Война с Россией сирена

В ночь с 7 на 8 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных БПЛА и баллистики

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В 1:10 субботы, 8 июля, в Херсонской области объявили воздушную тревогу.

"Николаевская и Херсонская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!", – пишут ВС.

По состоянию на 1:30 сирены прозвучали также в Запорожье, Сумщине, Донецкой области, Луганской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской.

Воздушные Силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
воздушная тревога
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