Об этом сообщает официальный телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

Около 00:30 воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях - ВС заявили об угрозе ударных БПЛА.

Впоследствии сирены прозвучали в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области - ВС пишут также о ракетной опасности.