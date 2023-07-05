Ситуация в ночь на 5 июля: ВС предупредили об угрозе БПЛА в Сумской области
В ночь с 4 на 5 июля Воздушные Силы заявили, что российские террористы могут применить ударные БПЛА с северного направления
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
Около 00:30 воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях - ВС заявили об угрозе ударных БПЛА.
Впоследствии сирены прозвучали в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области - ВС пишут также о ракетной опасности.
- Ночью и на рассвете 3 июля российское войско снова атаковало регионы Украины. Взрывы слышали в Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях, работала противовоздушная оборона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.43
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное