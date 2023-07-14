Об этом сообщают Воздушные силы и местные власти.

Ночью Воздушные силы объявляли об угрозе ударных БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В других областях ПС также предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Кривой Рог

Ночью Днепропетровскую область атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ВК "Восток" сбили 6 "шахедов". Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадания – в Кривом Роге, уточнили в ОВА.

Там повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изуродованы. Побита спецтехника. Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Фото: Сергей Лысак

Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Фото: Сергей Лысак

Ночью руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул писал: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Одесса

Оперативное командование "Юг" утром 14 июля в facebook отметило, что над Одесчиной ПВО уничтожило 8 "шахедов".

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук намекнул на работу ПВО. Местные сообщают, что в Одессе параллельно со взрывами – гроза.