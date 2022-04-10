Ситуация в Нежине контролируемая, в городе подсчитывают убытки, - Кодола
Мэр Нежина Александр Кодола рассказал, что все коммуникации в городе восстановлены. Город обеспечен теплом, газом и водой
Об этом он сообщил в эфире Espreso TV
“Более месяца Нежин был на линии фронта, с первого дня войны. На сегодняшний день мы подсчитываем убытки. Сейчас ситуация в городе контролируемая, спокойная. Враг отступил с территории Черниговщины. Повреждены более 25 многоэтажных домов, это повреждение кровли, стекла. Более 60 частных домов, и эта цифра увеличивается, поскольку люди возвращаются домой и обнаруживают, что их хозяйства повреждены. Три дома полностью уничтожены, разрушены ракетно-бомбовыми ударами. Также есть серьезные повреждения одной из школ города, одного садика, котельной, даже городского кладбища”, - отметил Кодола.
Мэр также добавил, что инфраструктура города на сегодняшний день уже полностью восстановлена.
“Были перебои с электроснабжением в результате аварии за городом по территории города, перебои с обеспечением тепла. В настоящее время все коммуникации в городе восстановлены. Весь город снабжен и теплом, и газом, и водой, электроэнергией и связью”, - добавил мэр.
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