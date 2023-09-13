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Ситуация в Нагорном Карабахе: глава Евросовета Мишель призвал к деэскалации напряженности

13 сентября, 2023 среда
15:20
Мир

Глава Европейского совета Шарль Мишель пообщался с лидерами Армении и Азербайджана по поводу ситуации в Нагорном Карабахе: он призвал к деэскалации напряженности

Об этом говорится в заявлении спикера Шарля Мишеля, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что Мишель контактировал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе телефонных разговоров 9 сентября, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Нью-Дели 10 сентября.

"Эти усилия, подкрепленные ежедневным взаимодействием его офиса и специального представителя ЕС Тойво Клаара из Баку, Ереваном и представителями карабахских армян, были направлены на деэскалацию напряженности и выработку решения для разблокирования гуманитарного доступа к карабахским армянам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по маршруту Агдам-Аскеран недавно прошла российская гуманитарная колонна. Совет ЕС ожидает, что это создаст импульс "для возобновления регулярных поставок гуманитарной помощи местному населению".

"Ситуация на месте быстро ухудшается. Важно обеспечить поставки карабахским армянам продуктов первой необходимости. Сегодняшнее открытие маршрута Агдам-Аскеран является важным шагом, способствующим повторному открытию Лачинского коридора. Мы призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении использования маршрута Лачин и Агдам  - Аскеран", - указали в пресс-релизе.

Там добавили, что в "ближайшие дни" стороны предпримут более конкретные шаги и возобновят диалог и усилия по примирению.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора Армении и Азербайджана закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил, что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования непризнанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение.

1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.

9 сентября в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила, что осуждает их проведение и не признает результаты.

ЕС
Армения
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