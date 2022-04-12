Ситуация в Лисичанске очень тяжелая, после обстрелов почти во всех районах нет воды, - руководитель городской ВГА
Александр Заика, руководитель Лисичанского городского ВГА, сообщил, что сейчас пытаются возобновить поставки воды, потому что в городе находятся люди
Об этом он рассказал в эфире Espreso TV.
“После вчерашних (11 апреля, – ред.) обстрелов почти во всех районах Лисичанска нет воды. Сейчас устанавливаем как восстановить воду, потому что люди в городе есть. И есть такие места, где воду восстановить невозможно. Это районы Лисичанска, в которых мы уже воду не восстановим сейчас только после того, как закончатся обстрелы”, - пояснил Заика.
Также руководитель Лисичанского городского ВГА подчеркнул, что обстрелы не утихают.
“Ситуация в Лисичанске очень тяжелая. К трем часам били из тяжелого вооружения. Сейчас подытожим разрушения, жертвы, раненых. Сейчас есть обстрелы Рубежного, Новодружеска, Привилегии. В этих городах обстрелы не утихают. Российские войска постоянно концентрируются. Думаю, что наступление будет, но мы держимся», – подчеркнул Заика.
За ночь на 12 апреля в Луганской области погиб один человек, трое ранены, разрушены жилые дома
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.67
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное