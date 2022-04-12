Ситуация в Лисичанске очень тяжелая, после обстрелов почти во всех районах нет воды, - руководитель городской ВГА

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV.

“После вчерашних (11 апреля, – ред.) обстрелов почти во всех районах Лисичанска нет воды. Сейчас устанавливаем как восстановить воду, потому что люди в городе есть. И есть такие места, где воду восстановить невозможно. Это районы Лисичанска, в которых мы уже воду не восстановим сейчас только после того, как закончатся обстрелы”, - пояснил Заика.

Также руководитель Лисичанского городского ВГА подчеркнул, что обстрелы не утихают.

“Ситуация в Лисичанске очень тяжелая. К трем часам били из тяжелого вооружения. Сейчас подытожим разрушения, жертвы, раненых. Сейчас есть обстрелы Рубежного, Новодружеска, Привилегии. В этих городах обстрелы не утихают. Российские войска постоянно концентрируются. Думаю, что наступление будет, но мы держимся», – подчеркнул Заика.





За ночь на 12 апреля в Луганской области погиб один человек, трое ранены, разрушены жилые дома

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