Ситуация в Лисичанске очень тяжелая, оккупанты попали в цистерну с азотом, опасность высока, – руководитель Лисичанской городскойВГА

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Заика отметил, что людей предупреждают об опасности взрыва азота, однако трудно это делать – в городе нет света во многих районах, поэтому люди практически без телефонов: "Сейчас жителей уведомляет ГСЧС, поэтому держимся", – сказал он.

Также чиновник заметил: "По городу сегодня бьют беспрестанно, по разным точкам, поэтому ситуация очень тяжелая. Эвакуация происходит постоянно, однако еще очень много людей есть в городе".

Добавим, что руководитель Лисичанска просит население немедленно эвакуироваться