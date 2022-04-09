Ситуация в Лисичанске очень тяжелая, оккупанты попали в цистерну с азотом, опасность высока, – руководитель Лисичанской городскойВГА
Александр Заика отметил, что по городу сегодня бьют беспрестанно, по разным точкам, поэтому ситуация очень тяжелая
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Заика отметил, что людей предупреждают об опасности взрыва азота, однако трудно это делать – в городе нет света во многих районах, поэтому люди практически без телефонов: "Сейчас жителей уведомляет ГСЧС, поэтому держимся", – сказал он.
Также чиновник заметил: "По городу сегодня бьют беспрестанно, по разным точкам, поэтому ситуация очень тяжелая. Эвакуация происходит постоянно, однако еще очень много людей есть в городе".
- Добавим, что руководитель Лисичанска просит население немедленно эвакуироваться
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