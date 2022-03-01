Ситуация в Киеве все еще напряжена, но оккупантам от нас не спрятаться, они терпят непоправимые потери, - ВСУ

Об этом говорится в Facebook Сухопутных войск ВСУ.



"Российский оккупант применяет тактику уничтожения гражданской инфраструктуры и наносит ракетные удары по всей территории Украины. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы", - говорится в сообщении.



ВСУ отмечают, что продолжают защищать Киев и круглосуточно наносить непоправимые потери врагу.



"Многие российские техники брошены. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха - Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не спрятаться ни в день, ни ночью", - говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, россияне перегруппируют силы в направлениях крупных городов, ВС Беларуси перемещаются к границе с Волынью.