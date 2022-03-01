Ситуация в Киеве все еще напряжена, но оккупантам от нас не спрятаться, они терпят непоправимые потери, - ВСУ
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщают, что в Киеве все еще напряженная ситуация, оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру и хаотично перемещаются в окрестностях столицы
Об этом говорится в Facebook Сухопутных войск ВСУ.
"Российский оккупант применяет тактику уничтожения гражданской инфраструктуры и наносит ракетные удары по всей территории Украины. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы", - говорится в сообщении.
ВСУ отмечают, что продолжают защищать Киев и круглосуточно наносить непоправимые потери врагу.
"Многие российские техники брошены. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха - Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не спрятаться ни в день, ни ночью", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось ранее, россияне перегруппируют силы в направлениях крупных городов, ВС Беларуси перемещаются к границе с Волынью.
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