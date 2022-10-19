Ситуация в Херсонской области: россияне пытаются наладить логистику и пополнить личный состав после потерь
На Херсонском направлении российские оккупанты пытаются пополнить личный состав и запасы техники после потерь, а также наладить логистику
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Враг продолжает активную оборону. В то же время пытается наладить логистику, пополнить подразделения личным составом и техникой после потерь. Основные усилия сосредотачивают на контрбатарейном противостоянии, удержании позиций и рубежей, на которые отошел, и их оборудовании в инженерном отношении", - пишут в "Юге".
Двумя ракетами С-300 россияне нанесли удар по Березнеговатской громаде Николаевской области. Продолжают бить дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры.
Из артиллерии, РСЗО, минометов и танков россияне обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения войск. Вражеским ударам подверглись Николаевский, Баштанский, Херсонский и Бериславский районы, территориальные громады Никопольского и Криворожского района.
"Ночью противник атаковал позиции наших подразделений на севере Бериславского района Херсонщины парой вертолетов Ми-8", - добавили в ОК.
- В оперативном командовании "Юг" также рассказали, что ВСУ работают над созданием благоприятных условий для дальнейшего наступления в Херсонской области.
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