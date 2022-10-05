Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У россиян нет потенциала удержать Херсон конвенционными средствами. Мне кажется, что ситуация на правом берегу Днепра разрешится не в Херсоне, а за Бериславом. Поскольку если Вооруженные Силы Украины сейчас освободят Берислав и возьмут под контроль выход к Каховской ГЭС, то у россиян закончится то небольшое снабжение, которое у них было. Конечно они будут что-то перебрасывать паромами, однако этот способ логистики будет под огневым контролем ВСУ", - пояснил Трегубов.

Офицер ВСУ считает, что для того, чтобы удержать Херсон, Путин снова будет угрожать ядерным оружием.

"После того как ВСУ освободят Берислав, вся группировка российских войск в Херсоне будет закрыта. И это касается поставок не только боеприпасов, но и даже еды и медикаментов для войск России. Поэтому я понятия не имею, как они будут удерживать Херсон. Разве что Путин снова будет взывать к ядерному оружию", - добавил он.

Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.

За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.

За сутки на южном фронте ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков.

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