Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Ситуация в Казахстане: в Жанаозене и Актау люди не уходят с центральных площадей, в Алматы и Таразе продолжаются "зачистки", слышны выстрелы из автоматов

Ситуация в Казахстане: в Жанаозене и Актау люди не уходят с центральных площадей, в Алматы и Таразе продолжаются "зачистки", слышны выстрелы из автоматов

8 января, 2022 суббота
11:33
Мир Внутри акимата Алматы

В главном городе казахстанских нефтяников Жанаозене, жители которого 2 января первыми выступили против подорожания вдвое сжиженного газа для автомобилей (с 60 до 120 тенге), пикетчики продолжают оставаться на центральной площади

На уговоры разойтись по домам они отвечают отказом, передает со ссылкой на казахстанские медиа Еспресо.TV.

Их требования, поддержанные старейшинами (аксакалами) Западного Казахстана, таковы:

отставка всех причастных к ценовому скачку и силовому разгону протестов,

новые выборы,

возвращение к конституции 1993 года.

Читайте также: Революция в Казахстане вспыхнет с новой силой, как только люди осознают, что началась оккупация со стороны России, - оппозиционер Аблязов

Похожая ситуация и в городе Актау. Там тоже люди решили оставаться на площади, несмотря на приказ президента Касима-Жормарта Токаева стрелять "без предупреждения".

Драматическая ситуация продолжает сохраняться в городах Тараз и Алматы.

В Таразе были ночные бои. Есть человеческие жертвы.



Очевидцы размещают в соцсетях видео со звуками стрельбы из автоматического оружия, которое имеет место в Алматы. На улицах в Алматы пусто. Силовики просят людей оставаться дома.
  • Напомним, утром 8 января 2022 года количество взятых под стражу гражданских в Казахстане превысило 4 тыс. человек .
  • 7 января сообщалось о в общей сложности 2,8 тыс. задержанных, 18 погибших полицейских и около 30 задержанных участников протестов и нападений на административные здания.
новости Казахстана
Читайте также:
Євген Шевченко
6 января, 2022 четверг
Нардеп, член фракции "Слуга народа" Шевченко: когда Стерненко с Порошенко и Бутусовым начнут очередной Майдан, у Зеленского будет опция обратиться к ОДКБ
Данило Гетманцев
6 января, 2022 четверг
Физлица-предприниматели регистрируют по 10-11 тыс. кассовых аппаратов в день, – Гетманцев
7 января, 2022 пятница
"Надо сделать все": Лукашенко на Рождество заявил о намерении "вернуть Украину в лоно подлинной веры"
Киев
-1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.36
    Покупка 27.36
    Продажа 27.65
  • EUR
    Покупка 30.77
    Продажа 31.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
8 января
13:26
нормандская четверка
На следующей неделе Украину посетят советники лидеров стран-участниц Нормандского формата
13:11
На Рождество Путин находился в "бункерной" церкви. И без никого
12:54
Спикер Назарбаева рассказал, где находится первый президент Казахстана
12:35
Сенат США
Зеленский перед голосованием за санкции против "Северного потока-2" обратился в Сенат США
12:17
В Украине за сутки зафиксировано 3 195 новых случаев заболевания коронавирусом
11:21
Вчера россияне стреляли по украинцам близ Катериновки, Каменки, Новотошковского, сегодня – неподалеку от Песков
11:00
Российская армия окружает Украину с трех сторон. New York Times обнародовала свежие карты
10:29
"Христос воскресе!" Нардеп-"слуга" Тищенко в очередной раз оскандалился
10:08
Число взятых под стражу гражданских в Казахстане превысило 4 тыс.
09:30
От наводнения в Закарпатье жилые дома и подвалы не пострадали, - ГСЧС
09:06
Путин и Токаев
Революция в Казахстане вспыхнет с новой силой, как только люди осознают, что началась оккупация со стороны России, - оппозиционер Аблязов
08:40
Если россияне у вас дома, иногда трудно заставить их уйти, – Блинкен
08:00
Карим Масимов
В Казахстане задержан экс-глава Комитета национальной безопасности
2022, пятница
7 января
22:04
"Не стоит удивляться": Блинкен предупредил, что РФ может совершить провокацию для обоснования нового нападения на Украину
21:51
Эксклюзив
Даниил Гетманцев
Украина имеет все шансы получить транш МВФ вовремя и закончить год уже без МВФ – нардеп
21:31
"Надо сделать все": Лукашенко на Рождество заявил о намерении "вернуть Украину в лоно подлинной веры"
20:49
Эксклюзив
Гетманцев
Рада может еще на месяц отсрочить штрафы для предпринимателей за неприменение РРО - Гетманцев
20:47
Кулеба - Блинкен
"Подтвердил непреклонную поддержку Украины": Блинкен поговорил с Кулебой о сдерживании агрессии РФ
20:01
Йенс Столтенберг
"Остаемся с Украиной": Столтенберг после министерской встречи НАТО заявил, что дипломатия в диалоге с РФ может "потерпеть поражение"
19:21
протесты в Казахстане
Латвия рекомендовала авиаперевозчикам не летать в Казахстан
18:50
Единство в ответ на агрессию против Украины: главы МИД стран НАТО встретились перед заседанием Совета НАТО-РФ
18:10
День в зоне ООС: россияне обстреляли украинские позиции возле Катериновки
17:55
Эмманюэль Макрон
Макрон: Франция и Германия предложили провести встречу в Нормандском формате в ближайшие несколько недель
17:17
протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане: задержаны более 3 800 человек
17:15
Сердюков
Две чеченские, аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Кто такой генерал Сердюков, который будет "помогать" Казахстану
16:42
Поддержка независимых институтов, борьба с коррупцией, имплементация ключевых законов: послы G7 назвали приоритеты на 2022 год
16:36
Игорь Головань
Прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы – адвокат Головань опроверг ложь ГБР относительно "Прямого" и "5 канала"
16:17
Франция пригрозила РФ "стратегическими последствиями" и блокировкой Северного потока-2 в случае нового вторжения в Украину
15:28
Военные ОДКБ захватили аэропорт Алматы, - Минобороны РФ
14:59
Йенс Столтенберг
Столтенберг обсудил наращивание войск РФ на территории Украины с президентом Финляндии: они призвали Россию к деэскалации ситуации
14:31
BMW представила первый в мире автомобиль, который меняет цвет с помощью программы
14:07
В Казахстан отправились 100 военных из Армении
13:51
Польские пограничники
Десятки белорусских мигрантов с камнями и ветками пытались попасть в Польшу
13:26
Петр Порошенко
ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал"
13:05
В Харькове у дома обнаружили тело младенца: полиция устанавливает обстоятельства смерти ребенка
12:54
Александр Турчинов
Турчинов требует жесткой реакции на оккупацию Казахстана
12:48
В Чили введут добровольную COVID-вакцинацию четвертой дозой
12:26
Кыргызстан разрешил направить военных в Казахстан
12:04
Петр Порошенко
"Это напоминает худшие годы режима Януковича", - экс-премьер Швеции Бильдт об аресте активов Порошенко
11:55
В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV