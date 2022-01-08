Ситуация в Казахстане: в Жанаозене и Актау люди не уходят с центральных площадей, в Алматы и Таразе продолжаются "зачистки", слышны выстрелы из автоматов

На уговоры разойтись по домам они отвечают отказом, передает со ссылкой на казахстанские медиа Еспресо.TV.



Их требования, поддержанные старейшинами (аксакалами) Западного Казахстана, таковы:



отставка всех причастных к ценовому скачку и силовому разгону протестов,



новые выборы,



возвращение к конституции 1993 года.



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Похожая ситуация и в городе Актау. Там тоже люди решили оставаться на площади, несмотря на приказ президента Касима-Жормарта Токаева стрелять "без предупреждения".



Драматическая ситуация продолжает сохраняться в городах Тараз и Алматы.



В Таразе были ночные бои. Есть человеческие жертвы.

Напомним, утром 8 января 2022 года количество взятых под стражу гражданских в Казахстане превысило 4 тыс. человек .

7 января сообщалось о в общей сложности 2,8 тыс. задержанных, 18 погибших полицейских и около 30 задержанных участников протестов и нападений на административные здания.

Очевидцы размещают в соцсетях видео со звуками стрельбы из автоматического оружия, которое имеет место в Алматы. На улицах в Алматы пусто. Силовики просят людей оставаться дома.