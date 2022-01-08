Ситуация в Казахстане: в Жанаозене и Актау люди не уходят с центральных площадей, в Алматы и Таразе продолжаются "зачистки", слышны выстрелы из автоматов
В главном городе казахстанских нефтяников Жанаозене, жители которого 2 января первыми выступили против подорожания вдвое сжиженного газа для автомобилей (с 60 до 120 тенге), пикетчики продолжают оставаться на центральной площади
На уговоры разойтись по домам они отвечают отказом, передает со ссылкой на казахстанские медиа Еспресо.TV.
Их требования, поддержанные старейшинами (аксакалами) Западного Казахстана, таковы:
отставка всех причастных к ценовому скачку и силовому разгону протестов,
новые выборы,
возвращение к конституции 1993 года.
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Похожая ситуация и в городе Актау. Там тоже люди решили оставаться на площади, несмотря на приказ президента Касима-Жормарта Токаева стрелять "без предупреждения".
Драматическая ситуация продолжает сохраняться в городах Тараз и Алматы.
В Таразе были ночные бои. Есть человеческие жертвы.
Очевидцы размещают в соцсетях видео со звуками стрельбы из автоматического оружия, которое имеет место в Алматы. На улицах в Алматы пусто. Силовики просят людей оставаться дома.
- Напомним, утром 8 января 2022 года количество взятых под стражу гражданских в Казахстане превысило 4 тыс. человек .
- 7 января сообщалось о в общей сложности 2,8 тыс. задержанных, 18 погибших полицейских и около 30 задержанных участников протестов и нападений на административные здания.
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