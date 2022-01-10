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Ситуация в Казахстане дает Путину шанс разговаривать со США, российские СМИ проводят параллели с Украиной, - Климкин

10 января, 2022 понедельник
21:21
Мир

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент РФ Владимир Путин одержал ситуативную победу в Казахстане

Об этом он сказал в эфире "Большого эфира Василия Зимы".

"Я уверен, что российские спецслужбы готовились к подобному сценарию. К сожалению, Путин одержал ситуативную победу. Она не является стратегической, не является глобальной. Первое - он затащил туда войска ОДКБ и показал, что блок, по меньшей мере, существует и каким-то образом работает. Это "Всегда была цель России. Второй момент - сейчас войска, когда они будут выводиться и при каких условиях, и здесь у Путина есть момент для торгов. Третий момент - ввод войск ОДКБ, оставило пока Китай "при своих", - заявил Климкин."

Экс-министр считает, что у россиян появилась тема для разговора с американцами, не желающими дальнейшего продвижения Китая.

"Они получили временное влияние на руководство Казахстана и ситуацию там. Теперь нужно понять, каким образом ключевые игроки будут играть, поскольку для Турции – это проблема, для Китая – проблема, для США, возможно, проблема. Тем не менее, мы видим, что эмоции были подлинными, если бы это не было поддержано или организовано. Причина - в устрое, социальном договоре, в обществе. Второе - что мы видим, что любой трансфер (власти, - Ред.), который организован понятийно, он не работает, – добавил он.

Климкин обратил внимание на заявления российских СМИ.

"Сейчас они качают несколько тем. Они пытаются проводить параллели между нами и Казахстаном. Тема мифических протестов в Украине, которая может возникнуть на теме энергетического коллапса. Это абсолютный заказ. Это излагается на основе одного "темника". Это значит, что они готовят такой подход. Происходящее в Казахстане дало Путину ситуативно определенный шанс разговаривать об этом с американцами", - подытожил экс-руководитель МИД.

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
  • В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
  • Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
  • МИД Украины осудило насилие в ходе событий в Казахстане.
  • Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах.

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Владимир Путин
Павел Климкин
Большой эфир Василия Зимы
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