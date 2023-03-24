Ситуация в энергосистеме Украины стабильная, ограничения применяются только в одной области, – Укрэнерго
По состоянию на 24 марта ситуация в энергосистеме Украины стабильная, ограничения потребления применяются только в Житомирской области, там продолжаются ремонтные работы
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
По данным компании, сейчас в Украине работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Активно работают гидроэлектростанции. Также идет незначительный импорт электроэнергии.
"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, вследствие неоднократных атак россиян, применяются ограничения потребления. В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет", - рассказали в Укрэнерго.
Там отметили, что сложной остается и ситуация на линии фронта, где ремонт сетей препятствует постоянным обстрелам.
- В ночь на 22 марта россияне дронами атаковали Житомирщину , в результате чего пострадал объект инфраструктуры.
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