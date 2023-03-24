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Ситуация в энергосистеме Украины стабильная, ограничения применяются только в одной области, – Укрэнерго

24 мартa, 2023 пятница
10:56
Общество

По состоянию на 24 марта ситуация в энергосистеме Украины стабильная, ограничения потребления применяются только в Житомирской области, там продолжаются ремонтные работы

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

По данным компании, сейчас в Украине работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Активно работают гидроэлектростанции. Также идет незначительный импорт электроэнергии.

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, вследствие неоднократных атак россиян, применяются ограничения потребления. В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет", - рассказали в Укрэнерго.

Там отметили, что сложной остается и ситуация на линии фронта, где ремонт сетей препятствует постоянным обстрелам.

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2023, пятница
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