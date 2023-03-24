Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

По данным компании, сейчас в Украине работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Активно работают гидроэлектростанции. Также идет незначительный импорт электроэнергии.

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, вследствие неоднократных атак россиян, применяются ограничения потребления. В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет", - рассказали в Укрэнерго.

Там отметили, что сложной остается и ситуация на линии фронта, где ремонт сетей препятствует постоянным обстрелам.